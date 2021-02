Catalunya preveu haver vacunat prop del 40% de la població al juny

Disponible en: cat

BarcelonaEl 40% de la població de Catalunya podria estar vacunada al juny i això, tot i que està molt lluny de les previsions inicials del ministeri de Sanitat, permetria que a l'estiu ja hi hagués una "relaxació relativa" de mesures similar a la de l'any passat. Sobretot si es té en compte que la població que ja estaria immunitzada és la de més risc. Així ho ha radiografiat la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en declaracions a RAC1, on ha deixat clar, però, que qualsevol càlcul està subjecte a l'arribada de dosis, perquè el sistema està "preparat" per administrar-les. També ha apuntat que es preveu que tots les persones més grans de 80 anys del país ja hagin rebut una dosi de la vacuna al març i que la previsió és poder entrar en una fase més generalitzada de la vacunació a partir del juny, que és quan es podran buscar espais de vacunació com museus o universitats.

Un dels punts clau, entén, és que Espanya autoritzi que la vacuna d'AstraZeneca s'administri també a les persones d'entre 55 i 65 anys, ja que ara es limita als més joves de 55, i si es fa aquest pas es podria accelerar la vacunació entre els col·lectius més exposats. Ha dit que Catalunya i altres comunitats autònomes ja ho han demanat al ministeri.

Cabezas també ha explicat que és possible que la vacunació contra el covid s'hagi de repetir de manera anual, com es fa amb la de la grip, per reforçar la immunitat i adaptar-la a les noves variants. La doctora ha defensat que el procés d'adaptació serà senzill i que de moment la vacuna actual respon "força bé" davant de la variant britànica i obté "pitjors resultats" davant de la sud-africana, tot i que protegeix dels casos més greus. Encara no hi ha dades sobre la brasilera. Si se n'han de fer recordatoris s'administrarà una única dosi de la nova vacuna.

Pel que fa als efectes secundaris de la vacunació, ha apuntat que n'estan veient de lleus, com febre o dolor muscular, en el 10% dels casos i que són més intensos entre la gent jove i en la segona dosi perquè es reforça la resposta immunològica. Ha detallat, però, que en qualsevol cas són efectes lleus que passen al cap de dos o tres dies.

Estudis amb nens

També ha apuntat que les mares lactants es poden vacunar, tot i que inicialment per prevenció s'havia dit que no, i que s'analitzarà cas per cas la situació dels menors de risc d'entre 12 i 16 anys per decidir si se'ls pot administrar la vacuna. Ha avançat, en aquest sentit, que ja s'estan fen estudis de la resposta en infants a partir dels cinc anys i que segurament hi participarà algun hospital català.