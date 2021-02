En marxa una plataforma per a les inscripcions per vacunar-se

Andorra la VellaEl Govern ha llençat una plataforma digital d'inscripció per a la campanya de vacunació contra la Covid-19, que entrarà en funcionament aquest dimecres. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha remarcat que "és indispensable" estar inscrit a l'eina per poder rebre el vaccí i s'hi pot registrar tota la població general majors de 16 anys que resideix o treballa a Andorra. "Hem volgut crear un univers més ampli que només els residents perquè els fronterers quedin inclosos", ha declarat, la cap de l'àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal. De fet, durant la roda de premsa han explicat que l'objectiu és que tothom pugui fer una inscripció prèvia perquè quan vagin arribant les vacunes, es pugui avisar a través d'un missatge al mòbil a tots els grups i col·lectius en funció de la fase de la campanya en què es trobin amb el dia i l'hora per rebre el vaccí.

La càpsula amb les indicacions per a la inscripció a la plataforma

