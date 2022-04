Sant Jordi, per dins i per fora

Andorra la VellaPerquè tothom mereix celebrar una diada tan especial com la de Sant Jordi -estigui treballant o no-, Grup Pyrénées ha muntat parades una parada de llibres i roses en cadascun dels establiments que en formen part. Així, tots els treballadors i treballadores han pogut escollir un llibre entre les diferents opcions que se'ls han donat, entre les quals hi havia obres com 'És que abans no érem així' d'Empar Moliner, 'La companyia nòrdica' d'Albert Villaró, 'El càtar imperfecte' de Víctor Amela, o el conte infantil de Sant Jordi fet per Antoni Dalmases. En el cas de la rosa, s'ha tractat d'una molt particular: la que hi havia gravada en fusta al punt de llibre elaborat per i&i Serveis, empresa que fomenta la inclusió laboral dels usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, i que també s'ha regalat a tot el personal.

Precisament aquest punt de llibre i altres objectes com roses de tela, clauers i fermalls, també d'i&i Serveis estaran a la venda durant tot el dia a l'espai solidari que Pyrénées Andorra ha muntat a La Rotonda, just davant de les escales de la FNAC. A més a més, els detalls també es poden trobar a Carrefour Andorra 2000 i les fires organitzades pels diferents comuns.

Durant tot el dia continuarà vigent el descompte del 10% per a llibres de la FNAC de Pyrénées Andorra . A més, els clients MyPyri (recorda!, et pots fer de MyPyri de manera gratuïta només descarregant l'app! ) acumulen en saldo el 3% del valor de la seva compra. Per acabar d'arrodonir la diada de Sant Jordi, s'han dissenyat tres models de 'tote bags' que et podràs emportar per només 3,95 euros si fas una compra superior als 30 euros en llibres.

I si ets dels que els encanta fer-se fotos, a la planta baixa de Pyrénées Andorra hi haurà instal·lada una càmera especial de 360 graus perquè celebris amb els teus estimats un Sant Jordi ple de color! Perquè el #propòsit2022 de Pyrénées Andorra per a aquesta diada és: llegir i estimar.