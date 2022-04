Sant Jordi torna a la plaça Coprínceps

Escaldes-EngordanyLa plaça Coprínceps tornarà a ser el centre neuràlgic de la celebració de Sant Jordi a la parròquia d'Escaldes-Engordany amb un total de divuit parades d'artesania, associacions, llibreries, floristeries, entre altres. Ho han manifestat el cònsol menor escaldenc, Joaquim Dolsa, el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, la directora de Cultura, Anna Garcia, i al responsable de la biblioteca comunal, Vanessa Sanjurjo, durant la presentació de les activitats que es duran a terme enguany per la festivitat, la qual recupera la plena normalitat després de dos anys marcats per la irrupció de la pandèmia del coronavirus i les restriccions decretades pel Govern.

"Un Sant Jordi diferent, tornem al centre neuràlgic tradicional de la celebració, la plaça Coprínceps després d'un 2020 amb una festivitat virtual i un 2021 encara marcat per les limitacions d'aforament i espais", ha assenyalat Closa, qui també ha animat als residents a la parròquia i a tot el país ha "donar el tret de sortida oficial a la primera amb les múltiples activitats que hem organitzat pel 23 d'abril". En la mateixa línia s'ha pronunciat Garcia, qui s'ha mostrat molt satisfeta de poder "tornar a omplir la plaça Coprínceps de parades, llibres i activitats".

D'aquesta manera, l'activitat a la plaça s'iniciarà dissabte a les 10 hores amb l'obertura dels espais de llibres, floristeries i artesania, i amb el tret de sortida de les activitats per als més petits, pels quals, aprofitant l'últim cap de setmana de vacances escolars, s'ha adaptat la programació. La directora ha apuntat que a banda del factor comercial de la festivitat amb venda de llibres i roses, des de la corporació "sempre hem abocat per dur a terme activitats on els infants trobin un vessant educatiu a través de la llegenda de Sant Jordi".

El programa també compta amb la ja tradicional performance de l'artista Emma Regada, qui durà a terme un espectacle relacionat amb el tèxtil que també implicarà, d'alguna manera, la participació del públic. Tot seguit, a partir de les 12.30 hores, s'iniciarà el vermut de paraules musicals, amb la col·laboració de l'ONCA, un acte "íntim i sincer", tal com ha matisat Garcia. A la tarda, a les 17 hores, començarà l'espectacle infantil a càrrec del Centre de Titelles de Lleida i s'atorgaran els premis del 21è concurs de punts de llibre, on hi han participat 1.200 infants de tots els centres educatius. "Estem molt satisfets de la participació, un 71% del total de 1.694 punts que vam repartir arreu de les escoles del país", ha dit.

A més, com no podia ser d'una altra manera, la festivitat comptarà amb la tradicional signatura de llibres per part dels autors andorrans i d'una Jam Sessions de lletres que clourà l'esdeveniment fins a les 20 hores. En relació amb la previsió meteorològica, Garcia ha posat en relleu que l'esperit de Sant Jordi "és el carrer", per la qual cosa, tot i que compten amb una alternativa en cas de molta pluja al vestíbul del Prat del Roure, "aguantarem estoicament a la plaça fins que sigui possible".