Sant Julià amplia el nombre de misses per Canòlich i n'incorpora una divendres

Sant Julià de LòriaS'acosta el darrer dissabte de maig i el comú de Sant Julià de Lòria ja escalfa motors per a la diada de Canòlich, un esdeveniment que enguany es tornarà a celebrar al Santuari després que la pandèmia ho evités el 2020. Així, amb la voluntat de donar compliment a les mesures sanitàries vigents, la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha explicat que enguany el que s'ha fet és ampliar el nombre d'oficis que s'ofereixen per tal d'evitar aglomeracions i garantir l'assistència del màxim de feligresos possibles.

D'aquesta manera, per primera vegada se celebrarà una missa el divendres 28 de maig, a partir de les 18 hores, a l'envelat exterior del Santuari de Canòlich, mentre que també s'oficiaran les tradicionals misses de dissabte, a les 10 i les 12 hores, al mateix espai. Per tal d'assistir-hi, cal fer una reserva prèvia per whatsapp (325.224) o bé per correu electrònic (cultura@comusantjulia.ad). L'aforament màxim de l'envelat serà de 98 persones i, tal com ja va succeir en la darrera edició, totes les misses seran retransmeses en directe per Lòria TV.

Una altra de les novetats que s'incorpora per aquesta edició és el repartiment de pans, que en comptes de fer-se després de la missa de les 12, es començaran a repartir a partir de les 9.30 hores de dissabte, un cop hagin estat beneïts per mossèn Pepe Chisvert, i fins a les 14 hores. "El pa es repartia en un lloc que era un coll d'ampolla, i per aquest any ho hem traslladat i es farà a la plaça de Canòlich, i així pensem que evitarem aglomeracions", ha dit la cònsol. Està previst que se'n reparteixin al voltant de 6.300.

Per aquest any també s'ha decidit obrir el Santuari de Canòlich al llarg de tota la setmana per facilitar la visita de forma ordenada i seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. De fet, l'obertura es va fer aquest diumenge i es pot visitar durant tota la setmana entre les 10 i les 18 hores, excepte dissabte, que romandrà tancat, tal com ha apuntat Codina, per no contribuir a la propagació de contagis.

A banda d'aquestes novetats, cal destacar que divendres, a partir de les 12 hores, està prevista la inauguració del projecte 'Murs que parlen'; també hi haurà una missa a l'església parroquial de Sant Julià a les 19.30 hores, i a les 20 hores es donarà pas a la vetlla de pregària a la mateixa església. De cara a dissabte, la pujada popular al Santuari de Canòlich pel camí vell s'iniciarà a les 7.30 hores, i mitja hora més tard tindrà lloc l'aviada de coets i la missa a l'església parroquial.