Sant Julià aposta per la reducció de la despesa

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest divendres una sèrie de reglaments de reestructuració de l'administració, d'acord amb la llei 9/2020 de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic que, segons ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, tenen com a objectiu arribar a una reducció de la despesa i assolir una optimització dels recursos humans, permetent així dotar els treballadors de major "professionalització i objectivitat". El cònsol ha reconegut que "no són moments fàcils i l'administració s'haurà d'estrènyer el cinturó", però tot i això, ha remarcat que "no s'han tocat salaris ni tasques de ningú".

D'aquesta manera, amb l'aprovació d'aquestes normes jurídiques s'estableixen "unes regles clares de funcionament que acabaran amb els greuges que hi podia haver entre els funcionaris". La votació ha comptat amb l'abstenció dels tres consellers de Desperta Laurèdia (DL), manifestant que "ha faltat consens que permetés fer un intercanvi dinàmic de propostes i esmenes" i assegurant que "una comunicació més directa hauria permès evitar dubtes i esvair malentesos". A més, han criticat que la corporació només hagi deixat obert un termini de tretze dies per a la presentació d'esmenes que, per altra banda, el 90% d'elles han estat considerades favorablement.

