Sant Julià dona el tret de sortida al Nadal amb la voluntat d'aportar llum a les llars

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha donat aquest divendres a la tarda el tret de sortida oficial a Nadal amb l'encesa de l'enllumenat característic d'aquestes festes i amb la voluntat d'aportar la llum a les llars dels ciutadans de la parròquia laurediana. "Són unes festes alegres per molts, sobretot pels més petits, potser per la gent més gran o per algunes famílies que hi falta gent amb una mica de record i nostàlgia, però hem volgut aportar llum, alegria i donar el tret de partida de cara a les festes nadalenques", ha manifestat el cònsol major lauredià, Josep Majoral.

A més, ha puntualitzat que tana. Sant Julià com a la resta del país s'espera "un pont amb grans afluències i, esperem, una bona activitat", ja que ha afirmat que "tenim unes expectatives molt importants per aquests dies de festa tant en l'àmbit nacional com en el parroquial amb la fira de Santa Llúcia". Majoral ha indicat que la jornada d'aquest divendres també ha servit perquè la població es retrobés en un ambient festiu i gaudís de l'espectacle que han preparat des de la corporació.

L'acte s'ha dut a terme a la plaça de la Germandat i ha comptat amb la participació d'un músic i diversos infants i joves disfressats de nans que anaven repartint targetes amb un cascavell i un missatge nadalenc: No importa el que trobeu sota l'arbre, sinó qui trobeu al voltant. Bon Nadal! Cal recordar que per accedir al recinte és necessari portar el certificat Covid o una prova negativa equivalent i que l'aforament està limitat a causa de l'evolució de la pandèmia les darreres setmanes i les noves mesures decretades pel Govern per evitar la propagació del virus.