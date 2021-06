Sant Julià i FEDA organitzen unes jornades per implicar la societat en la sostenibilitat i la transició energètica

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria continua amb la voluntat de posicionar-se com a parròquia referent en matèria de sostenibilitat i energies renovables. És per aquest motiu que, conjuntament amb FEDA, ha organitzat pels pròxims 18 i 19 de juny unes Jornades de l'Energia i Ciutats Sostenibles, que, segons ha explicat el director general de la companyia elèctrica, Albert Moles, tenen com a objectiu explicar els projectes actuals amb els quals treballa FEDA, aprofitar la visió de tècnics especialitzats per explicar cap a on està evolucionant el món de la sostenibilitat i l'energia, i integrar tota la població i entitats en el pas cap a la transició energètica. "La idea de les jornades és aprofitar per compartir tots aquests aspectes amb tothom i que entenguem que la sostenibilitat i la transició energètica és un tema de tots en el qual ens hem d'implicar per facilitar aquest intercanvi de coneixement", ha indicat Moles.

Per la seva part, Carolina Gómez, cap del departament de Comunicació de FEDA, ha manifestat que l'esdeveniment també té com a finalitat "conscienciar, divulgar i apropar a la població accions que s'estan duent a terme des de les administracions públiques i privades pel foment de les energies renovables i la mobilitat sostenible". De fet, el dia 18 estarà centrat a oferir una sèrie de ponències amb experts en matèria de sostenibilitat que se celebraran totes elles al Centre cultural i de congressos lauredià.

La jornada s'iniciarà amb una benvinguda a càrrec del cònsol major lauredià, Josep Majoral, i Albert Moles, i també hi haurà unes paraules inaugurals a càrrec de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. Al llarg del matí, tindrà lloc la ponència ACA Impuls MoraBanc, que farà el responsable de projectes de mobilitat del RACC, Ricard Casalins, i una taula rodona sobre mobilitat sostenible que comptarà amb la participació del secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, el gerent de FEDA Solucions, Xavier Forné, i Ricard Casalins. De cara a la tarda també tindran lloc dues ponències, una relacionada amb la transició energètica i l'altra amb l'eficiència energètica, i es clourà la jornada amb un tancament a càrrec de Moles. En totes les ponències es propiciarà un debat entre els experts i el públic assistent.

De cara al dia 19, segons ha comentat la cap del departament de Turisme del comú de Sant Julià, Anna Majoral, "la jornada serà més de gaudir", ja que s'han organitzat una sèrie de jocs, tallers i activitats per a tots els públics i infants a partir de tres anys. La proposta, organitzada conjuntament entre FEDA i Andorra Sostenible, es durà a terme íntegrament a la plaça de la Germandat entre les 10 i les 14 hores i entre les 16 i les 19 hores, i consistirà amb activitats relacionades amb la conscienciació i conducció del patinet elèctric i amb circuits didàctics sobre l'electricitat estàtica, el magnetisme i l'energia. Així mateix, també es presentaran una sèrie d'exposicions per tal de fer un bon ús de l'energia; sobre el vehicle elèctric; sobre la rehabilitació i la certificació d'eficiència energètica als edificis i, per últim, una exposició d'Amor Estadella on es mostrarà una col·lecció de vestits confeccionats amb materials reciclats.

Majoral ha manifestat que aquest esdeveniment s'alinea perfectament amb la voluntat d'esdevenir parròquia referent en sostenibilitat. En aquest sentit, la proposta es desprèn del Pla director de desenvolupament energètic que el comú va presentar durant el mes de maig de l'any passat, que permet donar continuïtat al desenvolupament de les energies renovables i la sostenibilitat, i també està relacionat amb la certificació de la biosfera que Sant Julià vol aconseguir en relació amb el turisme sostenible.

Per tal d'assistir a les conferències, cal tenir present que l'aforament és limitat a 134 persones, i és necessari reservar plaça enviant un correu a l'adreça jornasdesenergia@comusantjulia.ad. A banda, la participació en les activitats és oberta excepte a la del patinet elèctric, que cal inscriure's prèviament a la web de l'ACA.

Consum elèctric i factura de la llum

Aprofitant la roda de premsa, i en resposta a preguntes dels periodistes, Moles ha posat en relleu que durant aquest mes d'abril i maig "hem recuperat part del consum elèctric que vam perdre l'any passat", que va ser de prop del 20%, "i ara estem en xifres d'un 16% més de consum" que l'any anterior, per la qual cosa "pràcticament hem recuperat el 80-85% de la demanda que hi havia fa dos anys". A més, pel que fa a les ajudes econòmiques, ha dit que les empreses es poden beneficiar d'aquelles que van lligades als ERTO, "amb la qual cosa això ho anirem mantenint", i en relació amb els particulars ha recordat que "comencem a tenir clients que gaudeixen de la tarifa bonificada".