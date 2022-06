Sant Julià inaugura el dipòsit d'aigua de Nagol amb capacitat per emmagatzemar 700.000 litres

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha inaugurat aquest dilluns l'obra que ha requerit una de les inversions més importants que fins a la data ha executat l'actual comú lauredià. Es tracta del dipòsit d'aigua de Nagol, una infraestructura que, tal com ha explicat el cònsol major, Josep Majoral, ha representat un cost que se situa en els 670.000 euros. Amb aquest nou equipament, que té capacitat per a emmagatzemar fins a 700.000 litres i subministrar-ne 160.000 diaris, Sant Julià ja disposa "d'una de les millors xarxes d'aigua potable de totes les parròquies", ja que gràcies a la interconnexió dels diferents dipòsits de la vila es pot donar servei a tot el poble en cas que sigui necessari.

Així doncs, el dipòsit d'aigua dona subministrament a tot el poble de Nagol, tot i que també pot arribar a donar servei al Trillà, a un tram de la carretera de la Rabassa i al centre del poble. De fet, es troba actiu des de fa gairebé un mes. Pel que fa al funcionament, capta l'aigua del riu de Llumeneres per pujar-la fins a l'antic dipòsit de Certers.

Una vegada aquest està ple, torna a baixar i omple el de Nagol per subministrar les llars de la zona. Amb aquesta instal·lació, Majoral ha reconegut que "estem tranquils a mitjà termini" pel que fa al subministrament d'aquest servei perquè "la previsió del creixement de la parròquia no és massa important". Per tant, "amb aquest dipòsit no hi ha d'haver cap problema a nivell de tota la parròquia".

El cònsol major lauredià també ha reconegut que, actualment, "aquest dipòsit no era estrictament necessari", ja que el que s'ha volgut fer és "una previsió a futur". "L'aigua és un bé cada dia més preuat i ens hem anticipat en fer aquest estoc en cas de necessitats futures", ha afegit.