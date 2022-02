Sant Julià de Lòria, la "nació del jovent"

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria es postula com "la nació del jovent" amb la inauguració de les olimpíades culturals en el marc del projecte Movlav. Ho ha afirmat al cònsol major de la parròquia laurediana, Josep Majoral, qui ha manifestat que més enllà dels concursos que es duran a terme al llarg dels pròxims tres mesos, la iniciativa té la voluntat d'implicar al jovent, de la parròquia i del país, en els projectes de futur. "Són les generacions futures i presents que han de forjar el futur i això és el que persegueix aquest moviment", ha asseverat.

En aquest sentit, ha manifestat que des del comú encaren l'inici del projecte "amb molta il·lusió" i esperen que el jovent lauredià i andorrà puguin gaudir al màxim de totes les activitats programades. "La cançó que l'associació 'The Hood' ha creat expressament per la iniciativa ja ho diu, Sant Julià com la nació del jovent, i això és el que perseguim", ha dit. L'acte d'inauguració ha estat acompanyat per la comitiva de gegants lauredians i una batucada que han guiat els assistents, infants, joves i famílies, des de la plaça de la Germandat fins al Prat Gran, on els cònsols, Majoral i Mireia Codina, han tallat la cinta inaugural i han pronunciat unes petites paraules amb la participació de totes les associacions i institucions que hi col·laboren.

Per la seva banda, l'organització de MovLav i filòsof, David Murias, ha indicat que el projecte comptarà amb concursos i competicions amb més de vint temàtiques i àmbits diferents "amb la voluntat que tots els joves d'entre set i 35 anys trobin el seu espai i participin", tot recordant que en finalitzar cada activitat, les quals tindran lloc cada cap de setmana des d'aquest mes de febrer fins a l'abril, els joves disposen d'una bústia on dipositar "les seves idees, pensament crític, projectes de futur perquè puguin tenir el seu protagonisme".

En referència a les activitats i concursos, l'organitzador ha exposat que la primera competició física, la 'batalla de gallos' que es durà a terme el cap de setmana vinent' ja compta amb l'interès, com a mínim, d'una vintena de persones, i ha posat de manifest que, tot i que no s'han marcat un objectiu de participació, "l'èxit de la iniciativa rau a poder-lo mantenir cada cap de setmana i que els joves vinguin, participin i proposin els seus per tenir la bústia plena de papers, idees i sentiments, i puguem començar a pensar en activitats on ells mateixos se sentin els protagonistes perquè són qui han dissenyat els projectes de futur".

Murias també ha destacat el paper essencial de la parròquia laurediana amb la incentivació del projecte, essent "la primera d'Andorra en organitzar unes olimpíades de tres mesos de durada destinades a la població més jove". "És un projecte de país i Sant Julià és el pioner, el que posa la primera pedra", ha apuntat. A més, ha agraït la participació de les entitats i institucions, com la Universitat d'Andorra (UdA), LAUesport i l'Espai Jove, sense els quals "això no seria possible".