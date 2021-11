Sant Julià es planteja tornar a presentar candidatura per esdevenir ciutat creativa de la Unesco

Andorra la VellaDesprés de saber que Sant Julià de Lòria no obtindrà la certificació de ciutat creativa de la Unesco, tot i que encara falta la comunicació oficial per part de l'organisme, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha manifestat aquest dimarts que "més que el resultat, el que estem esperant és el perquè no hem entrat". D'aquesta manera, la voluntat del comú és conèixer els motius oficials de la Unesco per, posteriorment, "intentar millorar les carències que pugui tenir el dossier" i plantejar una nova candidatura més endavant.

Tal com ha indicat el cònsol, situacions d'aquesta mena tenen dos vessants: el positiu i el negatiu. Com és evident, "la part negativa és que no hem obtingut el label de ciutat creativa", tot i que el cònsol ha assegurat que d'aquesta decisió també es desprenen coses bones. La primera és que "la confecció d'aquest dossier ens ha permès ser coneixedors del fons patrimonial artístic que té la parròquia"; en segon lloc, l'elaboració de la candidatura "ens ha permès treballar de manera transversal amb totes les entitats", per la qual cosa ha esdevingut un punt d'unió, i en tercer lloc, Sant Julià compta a partir d'ara "amb un full de ruta clar" del qual ja s'han implementat diverses accions com és la creació de la sala Sergi Mas a Casa Comuna i la futura posada en marxa d'un certamen audiovisual conjuntament amb la localitat de Terrassa.

Amb tot, Majoral ha posat en relleu que quan es tingui accés al dossier "mirarem de complementar-lo, millorar-lo i fer el que correspongui". Això ha de permetre, per tant, estudiar si "en una propera edició ens tornem a presentar o no". Actualment, però, el comú no coneix la data concreta de la resolució per part de la Unesco: "No tenim data. Havíem de conèixer el resultat el 29 d'octubre i no va poder ser", ha conclòs.