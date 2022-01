Sant Julià premia les millors disfresses de la Sant Silvestre

Sant Julià de LòriaEl repunt de la pandèmia va portar al comú de Sant Julià de Lòria a reformular la tradicional cursa de Sant Silvestre per evitar aglomeracions i garantir així la seva celebració. Un dels principals objectius d'aquesta edició era defugir del vessant competitiu i atorgar a la cursa un caràcter més lúdic i popular, premiant aquells corredors que presentessin una disfressa més original en totes les categories. Tot i que la Sant Silvestre va tenir lloc el passat 30 de desembre, la corporació ha celebrat aquest dilluns al vespre l'acte d'entrega de premis a la sala poliesportiva de LAUesport.

D'aquesta manera, diversos corredors de les categories baby, júnior i absoluta han rebut una sèrie de productes oferts pels principals patrocinadors de la cursa, entre els quals destaquen lots de Nadal i jocs de taula per als infants. A més, també s'ha aprofitat per donar els premis del sorteig que es va celebrar tot just va finalitzar la Sant Silvestre. Entre aquests s'han repartit pernils cortesia del Grup Becier; forfets de Naturland; vals bescanviables a la botiga Jorma Trail; abonaments per a LAUesport, i lots de la farmàcia de Lòria, entre altres.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, s'ha felicitat de l'acollida que un any més ha tingut la iniciativa, ja que ha aconseguit apropar fins a 240 corredors de totes les edats en un moment de repunt de la Covid-19. Un dels aspectes fonamentals de la Sant Silvestre per a Majoral és la seva part més social, ja que cada participant ha contribuït amb la seva inscripció amb Càritas Andorrana. "Més enllà la cursa es va desenvolupar amb tota normalitat. No hi va haver cap incident, es van respectar totes les normes sanitàries i estem satisfets d'haver pogut retrobar aquest format presencial", ha explicat.