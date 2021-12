Sant Julià redueix a 500.000 euros l'aportació a Naturland en el pressupost del 2022

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dimarts, amb l'abstenció de Desperta Laurèdia, el projecte de pressupost per a l'exercici del 2022, el qual preveu una aportació de 500.000 euros a Camprabassa (Naturland) -la meitat que durant els exercicis anteriors-, de 480.000 euros a Sasectur (Centre Esportiu) i de 420.000 euros a l'escola bressol. Segons ha detallat la consellera de Finances comunal, Maria Àngels Marfany, els comptes tenen una previsió d'ingressos i de despeses equilibrada que se situen en els 17,3 milions d'euros. D'aquesta manera, es preveu una variació positiva dels ingressos i de les despeses respecte del 2021 del 13%.

Durant la sessió també s'ha aprovat la liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2021, que es clou amb un saldo positiu de més d'1,2 milions. A 30 de setembre d'aquest any, l'endeutament de la corporació comunal se situa en el 123% i la idea és tancar l'any arribant al 112%. A més, tal com es desprèn del marc pressupostari del consolat 2020-2023 també aprovat durant la sessió, es preveu finalitzar el mandat fent baixar aquesta xifra fins al 104%.

La consellera de Desperta Laurèdia, Maria Àngels Aché, ha valorat positivament la reducció en un 50% de l'aportació a Naturland, malgrat que "al que hem d'aspirar és que la societat ja no generi cap deute i que el comú hagi de posar menys diners fins a arribar a no haver-ne de posar". En aquest punt, el cònsol major, Josep Majoral, ha explicat que l'objectiu és que, en un termini de tres anys, "no s'hagi d'aportar res més" a la societat. "És un objectiu que crec que és totalment assolible. Hem d'esperar a veure com va evolucionant tot, però hem agafat un bon camí en la gestió, en el projecte i en la part financera", ha afegit.

D'altra banda, la consellera de la minoria ha manifestat que si bé el pressupost del 2022 contempla despeses de funcionament necessàries, "discrepem en certs punts, sobretot amb la projecció de la creació de la nova plaça pública a Rocacorba", amb una manca de pressupost per a les reparacions que caldria posar en pràctica a la plaça de la Germandat i a l'aparcament soterrat que pateix filtracions d'aigua, i també ha trobat a faltar un capítol específic adreçat a l'embelliment de la parròquia, la pacificació del trànsit i a fer de Sant Julià una zona més enfocada als vianants.

Per la seva banda, Majoral ha posat en relleu que el document també inclou "una partida important de reparacions d'edificis" que permetria, en cas necessari, fer les actuacions pertinents a la plaça de la Germandat. En el pitjor dels casos, a més, el cònsol ha detallat que també existeix la possibilitat de demanar un crèdit extraordinari per afrontar qualsevol actuació a la parròquia. "Si realment és necessari trobarem els diners per fer-hi front", ha dit. Quant al tancament del tercer trimestre de l'any, el cònsol ha asseverat que "la veritat és que no ens ha sorprès. Hem estat treballant tot l'any amb un criteri de prudència i de contenció i, per tant, arribem al tercer trimestre amb un milió i escaig de superàvit".

Discrepàncies per la plaça pública a la zona de les Arades

Un altre dels punts que ha generat discrepàncies entre majoria i minoria ha estat la creació de la plaça pública a la zona de les Arades que, segons ha recordat Majoral, servirà per dinamitzar la part alta del poble i per eliminar el risc d'inundabilitat d'aquest espai. De fet, és per aquest darrer motiu pel qual el Govern ha qualificat l'obra d'interès nacional. Durant la sessió, també amb l'abstenció de Desperta Laurèdia, el comú ha aprovat l'adjudicació de les obres a l'empresa Pidasa Serveis per un import de poc més d'un milió d'euros i amb un termini d'execució dels treballs de 222 dies.

Tot i que la minoria és conscient de la necessitat de dur a terme l'obra per evitar el risc d'inundabilitat, Aché ha discrepat de la utilitat de crear una plaça pública també en aquesta zona, ja que a parer de Desperta Laurèdia, "el projecte que es mereix Sant Julià és el del Prat Gran", que consisteix a dinamitzar el barri de Rocacorba renovant el parc infantil i creant un aparcament soterrat que també donaria resposta "a les dificultats que tenim a Sant Julià" per estacionar els vehicles. A més, la minoria també aposta per embellir la zona i pacificar el trànsit.

Segons Majoral, aquests són "projectes diferents" tot i que "amb objectius similars, que són dinamitzar la part alta del poble". "Des de la majoria estem totalment alineats amb la visió del Govern. Han donat suport al projecte, l'han declarat d'interès nacional pel risc d'inundabilitat i Desperta Laurèdia discrepa de DA i de la majoria comunal", ha indicat el cònsol. Tanmateix, ha afirmat que "aconseguir un nou espai públic ens ha de donar joc i permet aportar activitat. Sempre hem dit que aquella part alta ha estat descuidada i ara ha arribat el moment de donar vida a través d'aquest nou espai públic".

En relació amb el Prat Gran, ha manifestat que "no el tenim descuidat". De fet, Majoral ha anunciat que de cara al proper gener del 2022 "sortirà un concurs públic per a l'estudi de viabilitat de la residència universitària", que es veurà complementada amb un aparcament, un espai polivalent "i altres usos que puguin sortir". Segons el cònsol, "la finalitat també és dinamitzar la parròquia", sempre que el projecte sigui viable econòmicament i es trobi inversió privada. "El pal de paller de l'economia de la parròquia passa per aquesta residència", ha conclòs.

Altres acords presos durant el consell de comú

Finalment, durant la sessió de consell de comú d'aquest dilluns també s'ha aprovat un suplement de crèdit per valor de 2.490 euros per a finançar l'adquisició d'un sistema de videovigilància a l'avinguda verge de Canòlich. El pressupost 2021, contemplava un import de 30.000 euros per a aquesta finalitat, però després de treure el concurs públic el resultat és superior al cost previst, per la qual cosa s'ha passat pel ple aquest suplement de crèdit.

Des de la minoria s'ha celebrat la decisió i s'ha demanat si està previst instal·lar més càmeres en altres punts conflictius de la parròquia per evitar actes de vandalisme. En aquest cas, Majoral ha recordat que ja hi ha càmeres instal·lades en altres punts de Sant Julià, malgrat que no es descarta posar-ne més en punts com Aixirivall. "La finalitat és vetllar pels interessos de tots els ciutadans de la parròquia. Serveix per poder tenir una eina més per fer que qui ha causat danys, assumeixi les despeses", ha argumentat.

D'altra banda, el ple del comú també ha donat el vistiplau a la substitució i instal·lació de la caldera de calefacció de l'edifici administratiu del Molí després que diverses fuites d'aigua impossibilitin el seu funcionament. Així, la despesa pel comú en aquest sentit serà de 21.000 euros. A més, també s'ha aprovat el condicionament de la carretera de Certers, que suma un cost global de 117.000 euros.