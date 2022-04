Sant Julià substitueix els panells informatius malmesos dels camins comunals

Sant Julià de LòriaEls tècnics del comú de Sant Julià de Lòria han estat fent millores aquest cap de setmana a la senyalització dels camins comunals amb l'objectiu que els usuaris que transiten per aquestes zones tinguin la màxima informació possible. Els treballs també han servit per a fer tasques de substitució d'alguns dels rètols que es torbaven malmesos o, fins i tot, arrencats de terra. És per això que la corporació comunal ha aprofitat per emetre un missatge a través de les xarxes socials on es demana civisme a la ciutadania i que no es malmetin els cartells.

👷‍♂️ Estem fent millores en la senyalització dels camins a fi que els usuaris tinguin la màxima informació. Des de la corporació demanem civisme i que no es malmetin els panells. Gràcies. pic.twitter.com/Odu8dn6B77 — Comú Sant Julià (@comusantjulia) 2 de abril de 2022