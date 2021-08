Santa Coloma celebrarà la festa major entre el 21 i el 23 d'agost

Andorra la VellaLa Comissió de festes de Santa Coloma, amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella, organitza una festa major (del 21 al 23 d'agost) marcada pels protocols sanitaris per evitar contagis de Covid-19. Per això, enguany no es faran alguns dels actes que concentraven més públic, com la paella popular o el vermut del diumenge a la plaça major després de la missa. A més, es controlarà l'aforament, la mascareta serà obligatòria i no es permetrà beure, menjar ni fumar en tot el recinte.

El tret de sortida a la festa major serà el dissabte a les 10.30 hores amb una gran traca pels carrers de Santa Coloma, al migdia hi haurà sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona a l'aparcament d'Enclar, i a les 16 hores, el camp de petanca acollirà un torneig d'aquesta disciplina. El concert de dissabte començarà a les 20 hores i anirà a càrrec dels 'Soundsets', un grup andorrano-barceloní de versions de les cançons més conegudes amb un estil propi influenciat per la rumba, el reggae, la salsa i els ritmes llatins.

El dia abans, el divendres 20 a les 20 hores, com a preàmbul de la festa major, el grup andorrà 'Violentos' presentarà el nou disc de punk-rock a l'escenari de l'aparcament d'Enclar.

El diumenge 22 a les 12 hores se celebrarà la missa solemne a l'església de Santa Coloma, seguida d'una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona, també a l'aparcament d'Enclar. Al mateix escenari, ja a la tarda, hi haurà havaneres amb la 'Petita Havana' a les 17 hores, ball de tarda amb l'orquestra 'Genion's' a les 19 hores, i el concert del grup andorrà 'Pas'n fals' a les 20.30 hores.

L'últim dia de festa major (dilluns 23), que comptarà amb una animació infantil a l'aparcament d'Enclar a les 17 hores, es clourà amb un concert del grup 'Freyja', un conjunt andorrà que interpreta versions dels clàssics de la història del rock.