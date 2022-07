Santa Coloma disposa de 36 noves places d'aparcament a la zona de Malreu

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha presentat el nou aparcament de Malreu ubicat a Santa Coloma, el qual compta amb 36 places per turismes, 6 per motocicletes i una plaça per minusvàlids. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha expressat que aquest nou aparcament ve a donar resposta a les places que es van retirar a l'avinguda d'Enclar després de les obres de millora. Hi havia unes 10 o 12 places i "aleshores vam buscar un espai per fer un aparcament i també per compensar aquestes zones d'aparcament que vam treure i poder donar servei a tot Santa Coloma".

El terreny de l'aparcament és llogat i el comú ha fet diferents obres d'adequació per millorar la zona. "L'obra ens ha costat uns 130.000 euros" contant l'enquitranament, els murs i les adequacions que s'hi han fet, ha informat la cònsol, afegint que a més, també s'hi ubicarà una mini deixalleria. Pel lloguer, el comú paga poc més de 1.000 euros mensuals per la propietat d'uns 500 metres quadrats, ja que també hi ha un tros de carrer. "Penso que és una millora més a Santa Coloma tant per l'espai com per la zona, que ha quedat més ordenada i endreçada", ha indicat.

De fet, Marsol, acompanyada dels consellers comunals Alain Cabanes, Meritxell López i Gerard Menardia, ha visitat el nou passeig de l'avinguda d'Enclar des de la caserna de bombers i fins al nou aparcament. "Hem aconseguit fer la voravia per davant de la zona de l'església" gràcies a uns acords amb els propietaris i "ara tenim voravia fins al passeig del riu, just davant de la caserna de bombers", ha comentat la cònsol. A més, ha recordat que tot aquest conjunt de millores ha estat una obra important per Santa Coloma.

D'altra banda, la corporació aviat començarà a fer una mitjana des de la cruïlla del camí de Malreu fins a la cruïlla de la Margineda. Es tracta d'una obra que ja fa temps que estava adjudicada, però que la pandèmia ha retardat. Marsol ha puntualitzat que no serà una mitjana tant continua com la de l'avinguda Tarragona, però ha assegurat que tindrà molts arbres i que a més, hi posaran un parell de passos de vianants. "És una zona que la gent va molt a caminar" i no hi ha cap pas per poder creuar des de la Renault fins a baix a Sant Julià, ha declarat, remarcant que també ajudarà a fer una entrada més agradable a la parròquia. En un principi, les obres començaran a finals d'agost quan les empreses de construcció tornin de vacances i el termini d'execució seran uns tres mesos. En aquest sentit, la cònsol ha manifestat que la circulació no es veurà molt afectada perquè hi ha dos carrils, i ha avançat que un carril s'utilitzarà com a bici sense obra perquè "si algun dia hi ha urgència, el puguin utilitzar els cotxes".

Finalment, Marsol també ha estat preguntada per l'aparcament dissuasiu i el nou parc de Santa Coloma i ha expressat que la intenció de la corporació és poder-ho inaugurar a finals d'aquest juliol o principis d'agosts. Tot i així, la cònsol ha avançat que faran una prova de tres mesos per veure si la gent s'apunta a l'aparcament, que tindrà un cost d'un euro al dia pels treballadors a la parròquia i residents al país. L'aparcament disposarà d'unes 80 places, i si en quedessin de lliures, podrien ser utilitzades per turistes a un preu normal.