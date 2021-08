Santa Coloma recupera la festa major amb els actes més tradicionals

Santa ColomaSanta Coloma ha recuperat part de la festa major, després de la suspensió de l'any passat a causa de la pandèmia. Principalment, s'han recuperat els actes més tradicionals com la missa, les sardanes i algun concert. "Sabem que és una festa major limitada com va passar a Andorra la Vella amb menys actes dels quins ens agradarien", ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, després de la tradicional missa solemne de festa major a l'església de Santa Coloma que s'ha celebrat aquest diumenge a les 12 hores.

Marsol ha declarat que el més important és que s'està podent celebrar la festa major. "En general estem contents perquè no hem tingut cap problema", ha comentat, afegint que els ciutadans de la parròquia estan molt conscienciats i que per tant, dins de les limitacions que hi ha, està funcionant tot adequadament. Així, Marsol i el conseller d'Aparcaments i Patrimoni Natural, Gerard Menardia, han assistit a la missa, que estava limitada a poc més d'una vintena d'assistents.

Després, s'ha fet la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Ciutat de Solsona a l'aparcament d'Enclar. Aquest ha estat un dels canvis principals d'aquesta festa major, ja que les sardanes no s'han dut a terme davant de l'església, com tampoc s'ha pogut celebrar el vermut popular del diumenge a la plaça major.

Cal recordar que la festa major va arrencar el dissabte al matí amb una traca pels carrers de Santa Coloma i amb una posterior ballada de sardanes i un torneig de petanca a la tarda. A les 20 hores hi va haver el concert dels Soundsets. De cara aquest diumenge a la tarda, l'escenari a l'aparcament d'Enclar acollirà un concert d'havaneres a les 17 hores amb la Petita Havana. A continuació, a les 19 hores hi haurà un ball de tarda amb l'orquestra Genion's i a les 20.30 hores hi haurà el concert del grup andorrà Pas'n fals. La festa major finalitzarà aquest dilluns amb una animació infantil a les 17 hores i amb el concert del grup Freyja.