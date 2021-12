Satírica de l'actualitat política i social a l'Ossa d'Ordino

OrdinoLa representació de l'Ossa d'Ordino ha tornat un any més a la parròquia de la mà dels dallaires i amb l'humor satíric i irònic que la caracteritza. Per aquesta edició, tal com ha manifestat el president de l'associació Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, el text ha fet un repàs per tots els punts popularment coneguts i que, actualment, es troben en boca de molts per l'actualitat política i social de la parròquia, com són "la massificació de la construcció, la manca d'habitatge per joves que no siguin de pota negra, la declaració d'Ordino com a reserva de la biosfera i el nou cartell de l'entrada" i, com no podia faltar, una mica de burla sobre la situació sanitària, les trifulgues del quart d'Ordino per l'hotel Casamanya i Grifols.

Així doncs, intercalant l'actualitat amb la representació, els actors han introduït al text frases com: "a Ordino, els joves o som de casa bona o anem a viure sota d'un pont… o el que és encara pitjor: hem d'anar a viure a la Massana!", "O potser un ratolí de 'Rífols' que amb els experiments s'ha transmutat" o "Hi ha més grues que fanals", entre altres tocs burlescos que ha provocat múltiples rialles entre les desenes de persones que han assistit aquest dimecres al matí a la representació teatral.

Com a novetat de l'edició d'enguany, els organitzadors han introduït en escena als més petits de la parròquia amb la voluntat que es vagin impregnant de l'essència de l'espectacle i aprenguin el paper que els tocarà interpretar en un futur. D'aquesta manera, com a acte preliminar s'ha dut a terme l'adopció de l'ossa petita per part de l'Ossa d'Ordino, qui ha transformat d'humà a animal un infant de la vila que dormia sobre la palla. "El nosaltres hem volgut, és que les tradicions de la parròquia tinguin una perdurabilitat i la manera de fer-ho és que la canalla s'inclogui dins de l'espectacle i l'activitat i tinguin el seu protagonisme", ha indicat Roig, qui ha afegit que plantegen construir un relat entorn de l'ossa i el seu relleu generacional, motiu pel qual han anomenat a l'acte 'El despertar de l'osseta'.

A més, com a innovació s'ha dissenyat un llibre, que els espectadors han pogut adquirir per dos euros, en el qual figuren tots els detalls de l'obra i els diàlegs amb la intenció que "tothom pugui seguir el fil de la funció i no es perdi cap fragment". Per cloure, i com a homenatge a l'actor que ha donat vida a l'Ossa d'Ordino durant trenta anys, en Crispi, qui ha dut a terme aquest dimecres el seu últim espectacle, els membres de l'equip l'han obsequiat amb un detall perquè tingui un record perdurable de la seva participació en la tradició ordinenca.

L'acte ha comptat amb la participació de diverses autoritats, com la de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la consellera general ordinenca, Sandra Codina, i els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortès i Eva Choy, entre altres.

Més de mil visitants diaris al Christmas Village

Quant al balanç de la corporació respecte a les activitats fetes durant el pont de la Puríssima, Choy ha posat en relleu que el Christmas Village de la parròquia ha rebut fins a 1.200 visitants diaris per aquestes dates, una xifra que la mandatària comunal ha valorat molt positivament i ha afirmat que, sobretot, "s'han centrat en dissabte i diumenge", tot exposant que el comptatge de visitants ha estat possible gràcies a l'obligació de mostrar el passaport Covid per accedir al recinte.

"Estem molt contents d'haver pogut dur a terme les activitats previstes tot i la meteorologia, que no ens ha acompanyat massa durant aquests dies de festa", ha exposat. La cònsol menor ha fet palès que la fira ha rebut un "degoteig" contant de turistes i ciutadans que s'han apropat al mercat i ha assenyalat que en tot moment s'han complert amb les mesures sanitàries decretades per prevenir la propagació del virus, destacant que no ha tingut cap incident al llarg d'aquests cinc dies.

D'aquesta manera, el comú d'Ordino ha donat el tret de sortida a Nadal a la parròquia amb la voluntat que de cara a l'any vinent la situació sanitària es normalitzi i sigui possible celebrar unes festes sense mesures de restricció ni límits d'aforament.