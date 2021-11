Segona manifestació en quatre dies contra el passaport covid

Andorra la Vella"Benazet dimissió", "No passaports covid" o "Stop pass sanitari" són alguns dels crits que s'han pogut sentir aquest dissabte en la segona manifestació en contra del passaport sanitari que s'ha celebrat en tot just quatre dies de diferència.

Un nombrós grup de persones s'han congregat a la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella per reiterar el rebuig al certificat covid, obligatori des d'aquesta setmana per accedir a establiments de restauració, bars, cafeteries, hotels i gimnasos, entre d'altres.

"Vine lliure a Andorra" ha estat un altre dels missatges que s'han pogut llegir en les pancartes exhibides pels manifestants, de perfils eminentment joves. Entre els assistents també s'ha pogut veure disparitat en l'ús de les mascaretes, ja que molts la portaven però molts d'altres no.

La manifestació se celebra tot just després de tres dies de la que va tenir lloc davant l'edifici administratiu del Govern, un acte en el qual la consellera general no adscrita, Carine Montaner, va aprofitar per demanar la dimissió del titular de Salut i també la del director assistencial del SAAS, Josep Maria Piqué.

Manifestació contra el passaport covid a la plaça de la Rotonda