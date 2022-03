La segona xocolatada d'handbol solidària recapta més de 800 euros a Canillo

CanilloEl comú de Canillo, juntament amb l'associació de mares i pares de l'escola andorrana i l'associació de pares i mares de l'escola francesa de Canillo van gaudir de la segona xocolatada d'handbol solidària organitzada per Handball School. Prop de 200 persones van passar pel Parc de l'Hortal on van poder unir-se a la festa solidària contra el càncer infantil i els programes socials d'Handball School. En l'acte es van recaptar 842,10 euros que aniran destinats a projectes pioners en el diagnòstic i tractament del càncer infantil a l'hospital Sant Joan de Déu i als programes socials d'Handball School que col·labora amb l'associació Aigua de Coco d'Andorra.

La jornada va començar a les 16 hores d'aquest divendres i es va allargar fins a les 19h30. Des d'Handball School agraeixen a l'Espiga d'Or per la xocolata, al comú de Canillo per la cessió de l'espai i les coques i agrair especialment a les associacions de mares i pares de l'escola andorrana i francesa de Canillo per col·laborar en l'organització de la 2a Xocolatada solidària d'handbol.