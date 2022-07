Andorra la VellaEls bombers de Bellver de Cerdanya han anunciat a les seves xarxes que l'Ajuntament prohibeix l'ús d'aigua potable per regar jardins i omplir piscines per la greu situació provocada per la sequera.

La nota està signada per l'alcaldessa Laia Serra Domingo, i es demana limitar en general l'ús d'aigua.