Una setmana de tendències íntimes

La comoditat i l'elegància no només s'ha d'aplicar de portes en fora sinó també en direcció contrària. És important i essencial que fem ús d'aquesta combinació quan triem la roba interior que ens acompanyarà al llarg del dia. I no només parlem d'ella sinó també d'ell.

Pyrénées Andorra t'ho posa més que fàcil. Fins al pròxim 2 d'octubre tens la possibilitat de renovar l'armari comprant la teva roba interior, pijames, sabatilles, mitjons, mitges a un 20% de descompte. Una promoció que només estarà vigent durant la setmana de l'íntim. Nou dies per vestir-te íntimament de la millor manera i seguint les tendències d'aquesta tardor i hivern. Algunes d'elles ja les hem pogut copsar a través dels biquinis d'aquest estiu, com ara, els volants i els frunzits que s'obren pas dins les peces més íntimes.

Pel que fa als colors, aquesta tardor-hivern trepitgen fort el blau, vermell, verd i rosa sense perdre mai de vista el total black o els blancs i les seves varietats, com els colors crema. Firmes com Wacoal i la línia d'Aubade creada per la dissenyadora Iris Van Herper compleixen amb les tendències d'enguany.

Els pijames de seda en dona també és una peça que es portarà, i molt, durant aquesta tardor. Pyrénées Andorra t'acosta la proposta de la casa Mirto que trobaràs a la secció de llenceria de la primera planta.

En home, els colors blaus i torrats per la roba d'estar per casa són un must d'aquesta temporada. Aquí tens les propostes de formes com Guasch, Bread&Boxers i Polo Ralph Lauren.

Tots aquests articles i més s'incloen dins la setmana de l'íntim i els tens disponibles a un 20% de descompte fins al 2 d'octubre.