Si ets un sibarita, això t'interessa

Andorra la VellaDes de fa uns mesos, el restaurant La Bohème de Pyrénées Andorra dona la benvinguda als seus comensals amb una portalada ben especial. Es tracta d'una selecció de productes gurmet -només apte per als paladars més exigents- que fan alhora de separador entre l'espai de restauració i la resta de la tercera planta, donant intimitat als clients i temptant-los a emportar-se algun producte si han decidit fer parada en alguns dels restaurants de Pyrénées.

Periòdicament, la secció gurmet de la tercera planta es renova segons l'estació de l'any i les novetats del sector. Així, la darrera setmana l'oferta ha passat a ser més fresca i primaveral, i podem trobar pastes italianes -ideals per a fer amanides-, verdures prèmium en conserves per fer torrades i aperitius, o una tria dels prestigiosos tes Kusmi, que tant es poden prendre calents com freds.

L'altra gran protagonista de l'espai és el vi. S'hi poden descobrir diversos xampanys dels cellers Moet & Chandon, Laurent-Perrier i Pommery Reims. I si us agrada el vi negre, La Bohème us suggereix els Matsu DO Toro, el Formiga de la DOP Priorat o el reserva Mouton Cadet de Saint-Èmilion. A més a més, la secció gurmet també ha ampliat la seva oferta i tria ceràmiques originals perquè puguis servir tots els productes amb estil. El millor producte gurmet al teu abast, a Pyrénées Andorra .