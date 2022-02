El te preferit del zar de Rússia arriba a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaHi havia una vegada un jove camperol rus anomenat Pavel Mikhailovich. Amb catorze anys, va marxar del seu petit poble per treballar amb un comerciant de te de San Petersburg, i el seu mentor, meravellat pel talent del jove, li va confiar les seves receptes per fer mescles de te. La fama de Pavel va créixer fins a oïdes del zar de Rússia, que van acabar sucumbint a les seves delicioses tasses de te. Amb el pas del temps, els descendents de Pavel van viatjar per tota Europa buscant noves tendències de consum de te i van acabar instal·lant-se a París on, amb el receptari del seu avantpassat, van fundar Kusmi Tea.

Amb el pas del temps Kusmi s'ha anat fent un forat a les prestatgeries de les botigues gurmet i els establiments més exclusius i ha posicionat els seus tes com uns dels més prestigiosos del món. Amb botigues a múltiples punts del globus, Kusmi és sinònim de qualitat i elegància, i gràcies a la seva aliança amb Pyrénées Andorra, ara també els pots trobar al Principat.

Ser més eco

L'arribada de Kusmi Tea a Pyrénées també forma part de la campanya de la companyia per #SerMésEco, un dels propòsits a complir amb motiu del 75è aniversari del centre. I és que Kusmi Tea té varietats 100% naturals, i aporten grans beneficis al sistema immunitari i digestiu. Per celebrar l'arribada d'aquesta marca al supermercat de Pyrénées Andorra, a la segona planta, hi haurà un 25% de descompte en tota la gamma de productes fins al diumenge 27 febrer. No deixis escapar l'oportunitat de provar els tes que van enamorar el zar de Rússia!