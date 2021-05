La sisena edició del Tomb Lauredià posa el focus en el respecte pel medi ambient

Sant Julià de LòriaDesprés d'un any d'inactivitat a causa de la pandèmia, el comú de Sant Julià de Lòria reprèn el Tomb Lauredià, una caminada popular que té com a objectiu apropar l'esport a ciutadans de totes les edats i donar a conèixer els camins de la parròquia. L'esdeveniment, que enguany arriba a la sisena edició, tindrà lloc el proper 5 de juny i comptarà amb tres recorreguts: un de distància curta (4 quilòmetres), un altre de distància mitjana (6,5 quilòmetres) i un darrer de distància llarga (16 quilòmetres). Segons ha explicat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, de manera paral·lela, i en col·laboració amb Naturlandia, Rastre Zero i Andorra Sostenible, els organitzadors del Tomb han posat en marxa, a través de les escoles, una sèrie de tallers per mantenir els camins nets que tenen com a finalitat promocionar el respecte pel medi ambient, així com el seu manteniment, posant especial importància en l'acompliment de les 3R: reduir, reciclar i reutilitzar.

Precisament, el sotsdirector del Centre esportiu lauredià, Òscar Balcells, ha explicat que l'esdeveniment coincideix amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, per la qual cosa "vam voler orientar la sisena edició del Tomb Lauredià al voltant d'aquest dia". És per aquest motiu que ja s'ha iniciat un treball amb alumnes de primer cicle de primària de les escoles andorrana i francesa per tal d'educar els més petits pel que fa al respecte envers el medi ambient mitjançant activitats lúdico-esportives, centrant-se en aspectes importants com el reciclatge i la conscienciació sobre què implica llençar residus a la natura. A més, un cop s'han desenvolupat aquests tallers, s'han iniciat recollides de residus als camins propers de la parròquia i, segons ha manifestat Balcells, "el 'feedback' de les escoles és molt bo".

De cara a la celebració del Tomb Lauredià, des de l'organització es planteja poder impulsar una nova recollida de brossa, malgrat que és quelcom que encara s'ha d'estudiar per no excedir els 'timings' dels diferents recorreguts. El que sí que està clar és que tornarà a celebrar-se el concurs d'Instagram, en el qual els participants podran immortalitzar aquells indrets de la vila més especials mentre fan qualsevol dels recorreguts. Hi haurà premis pels tres primers classificats de cada modalitat segons el nombre de 'likes', tot i que no es tracta d'una prova competitiva, ja que no hi haurà 'crono' ni dorsals.

Entrant al detall de la caminada, cadascun dels recorreguts donarà el tret de sortida en horaris diferents per tal de respectar els protocols sanitaris. Així, el recorregut llarg s'iniciarà a les 8 hores, el mitjà a les 10 hores i el curt a les 11 hores. Per a cadascuna de les modalitats hi ha disponibles 80 places i les inscripcions poden fer-se fins un dia abans de l'esdeveniment, és a dir, fins al 4 de juny.

En aquest sentit, les places es poden reservar per dues vies. Si es fa per internet, mitjançant la plana web del Centre esportiu (www.centreesportiusantjulia.ad) els preus seran de 15 euros per adult i de 8 euros per als infants. Per contra, els interessats també es poden inscriure de manera presencial adreçant-se al Centre esportiu o a l'Oficina de Turisme. En aquest cas, les inscripcions tindran un cost de 17 euros per als adults i de 10 euros per als joves. Així mateix, totes aquelles persones que facin el registre el darrer dia habilitat, hauran de pagar un suplement de 5 euros.