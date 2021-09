El sistema educatiu francès ja té les claus del Roc

Andorra la VellaLa ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha oficialitzat aquest dilluns al matí l’entrega de claus de l’edifici del Roc –a Ciutat de Valls– al delegat de l’ensenyament francès a Andorra, Denis Dekerle. Un gest que simbolitza la cessió temporal de l’espai, de titularitat pública, al Lycée Comte de Foix perquè pugui realitzar-hi una ampliació de les seves aules. A l’acte també hi han participat el director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Josep Areny, i el proviseur del Lycée, Olivier Salvan, acompanyat del seu equip.

Es tracta, com va apuntar la titular de la cartera d’Educació, d’un conveni de cessió de cinc anys, prorrogable, i que busca donar solució a la necessitat temporal d’instal·lacions del sistema educatiu francès, que preveu un pic màxim de 1.800 alumnes al Lycée en els propers anys. Així, a partir de la setmana vinent s’instal·laran a la nova ubicació els alumnes de première i terminale, corresponent als dos darrers cursos de batxillerat. Un cop s’acabin les obres d’intervenció restants, el curs vinent també s’hi traslladaran els alumnes de seconde.

Per a Vilarrubla, la cessió temporal de l’edifici serà una millora qualitativa per a tots els alumnes i personal docent –tant per a aquells que aniran a l’edifici del Roc com per als que es queden al Lycée Comte de Foix– que podran disposar de més espais i unes millors condicions de treball. Les obres que s’han realitzat al centre per adequar-lo han inclòs canviar-ne les distribucions, pintar els interiors, remodelar la cuina, adequar els laboratoris i instal·lar sistemes de vigilància i telefonia.