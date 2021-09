Un espai d'innovació per als docents

Andorra la VellaEl centre de formació al llarg de la vida que es posarà en marxa aquest mes de setembre a l'edifici de les columnes d'Andorra la Vella, on hi havia l'antiga seu judicial, inclourà un espai d'innovació i emprenedoria especialment pensat per als docents, "perquè puguin innovar, perquè finalment si volem alumnes innovadors això s'ha de traslladar a les aules", tal com posa en relleu la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

La titular d'Educació valora que amb el trasllat del centre de formació al llarg de la vida al centre d'Andorra la Vella "es guanyarà", ja que s'hi facilitarà l'accés. "Anar a formar-se sovint després d'una jornada laboral implica molt esforç; si a més a més és agafar el cotxe o el transport públic, i sabent que l'hivern és llarg, tot això suma perquè hi hagi gent que finalment no s'apunti o abandoni", destaca la titular d'Educació, que afegeix que ara hi pot haver "més presència" tenint en compte que les instal·lacions estaran en un lloc cèntric i a més amb un aparcament al costat com és el del parc Central.

Pel que fa a la innovació, recorda que és "una de les línies estratègiques" que s'estan "treballant molt des del ministeri". Per aquest motiu defensa que a banda de fomentar la innovació i l'emprenedoria a les aules i formar els docents també calia crear un espai on aquest concepte es pogués "materialitzar".

Aquest trasllat del centre de formació al llarg de la vida és un dels canvis en infraestructures escolars que es veuran aquest curs. Una altra d'important és el trasllat d'una part dels alumnes del Lycée a l'edifici el Roc de Ciutat de Valls i que s'acabarà de completar el curs vinent amb les obres a la part de l'antiga escola espanyola.

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, explica les novetats per a aquest curs quant a infaestructures educatives

També s'ha fet una important intervenció a l'escola andorrana de batxillerat, on s'han habilitat set aules noves. "És un centre que ha crescut molt en els últims anys", ha destacat Vilarrubla, que afegeix que l'habilitació d'aquestes set aules acabarà aquesta setmana i per tant el curs començarà amb l'estrena d'aquesta ampliació.

A banda d'aquestes tres grans obres, s'han fet altres millores puntuals a altres centres escolars, recorda la ministra.

Xifra d'alumnes

Pel que fa al volum d'alumnes que donaran a partir del dia 9 el tret de sortida al nou curs escolar, les xifres encara no estan tancades, però la ministra d'Educació destaca que no es preveuen "canvis respecte del curs passat", és a dir, que la xifra pot estar al voltant dels 10.700-10.800 estudiants. "No ens consta que hi hagi hagut davallada per la marxa de famílies", manifesta, i afegeix que les possibles marxes que hi hagi hagut es poden compensar amb l'arribada d'altres famílies.