Suarez arriba a Pyrénées Andorra

La joieria Suarez s’instal·la a Andorra per la porta gran. Ocuparà un espai privilegiat de la planta baixa de Pyrénées Andorra, que ofereix la marca de manera exclusiva al Principat. L’emblemàtic establiment comercial de l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella incorpora, amb l’arribada de Suarez, una nova firma de prestigi al seu catàleg de marques exclusives. Juan Suarez, CEO de la companyia joiera, ha destacat que “Pyrénées Andorra coneix molt bé el mercat i té una gran relació amb el client i, per tant, és un partner perfecte per afrontar el nostre aterratge a Andorra”.

Lluir una joia de Suarez és mostrar un article que compta amb “el treball de moltes hores de persones que han treballat en processos com el disseny, la selecció de la matèria primera, la definició tècnica i la producció, entre altres”. Les peces dissenyades per Suarez són molt apreciades per l’alta societat espanyola i l’aristocràcia. Noms com Isabel Preysler, Nati Abascal i Sofía d’Habsburg han estat ambaixadores de la marca mentre que la reina espanyola Letizia encara llueix l’aliança de noces que també porta el segell Suarez. I ara que s'acosta el Nadal, ben segur que regalar una joia Suarez és un èxit més que garantit.

La història de Grup Suárez es remunta a vuitanta anys enrere quan Emiliano Suárez va revolucionar el negoci joier obrint, a Bilbao, la primera botiga-taller de joieria. A partir d’aquí, l’empresa va anar fent-se gran obrint botigues a la mateixa ciutat que la va veure néixer i aterrant l’any 1982 a Madrid i el 2003 a Barcelona. La seva trajectòria ha anat clarament a l’alça i ara, el 2022, Suarez obre el seu primer espai a Andorra.