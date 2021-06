Tallers pels més petits en el segon dia de les Jornades de l'energia i ciutats sostenibles

Sant Julià de LòriaEl segon dia de les Jornades de l'energia i ciutats sostenibles, que s'ha celebrat a Sant Julià de Lòria i que han estat organitzades per FEDA i pel comú, ha consistit en una sèrie d'activitats i tallers relacionats amb la sostenibilitat i les energies renovables pels més petits. "Entenem que són el futur" i que "se'ls ha de passar aquests missatges de sostenibilitat i de preservació del medi ambient", ha indicat la tècnica de comunicació de FEDA, Carolina Gómez, qui ha afegit que les jornades tenen un rol de difusió. "Hem de passar aquests missatges a la ciutadania", ha dit.

Pel que fa als tallers, des de FEDA Cultura, s'ofereix la possibilitat de fer carreres amb cotxes, treballar amb el magnetisme i observar el paper de les energies renovables. "Tots els nostres tallers estan fets amb materials reciclats" per llençar el missatge que "ens podem divertir i que ens podem divertir reciclant", ha manifestat Gómez. A banda, també hi ha diversos tallers d'Andorra Sostenible i de la Generalitat de Catalunya, per tal de mostrar als més petits que cal tenir cura del medi ambient a través de consells d'estalvi i d'eficiència energètica. Els tallers estan adreçats a infants d'entre 3 i 12 anys i es troben disponibles a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria entre les 10 i les 14 hores i entre les 16 i les 17 hores d'aquest dissabte. A més, l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ofereix un taller amb patinets elèctrics per aprendre a circular de manera segura.

Des de FEDA, s'han mostrat molts satisfets per la rebuda que estan tenint aquestes primeres jornades. De fet, Gómez ha manifestat que en la jornada d'aquest divendres, tots els ponents van oferir conferències de qualitat. "Els ponents van tenir temps de poder fer les seves presentacions i per altra banda, es va poder fer debat a través de les taules rodones", afegint que es van poder intercanviar opinions amb el públic assistent.