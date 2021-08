Tancament de les piscines d'Escaldes-Engordany durant un mes

Escaldes-EngordanyLes piscines comunals i el gimnàs d'Escaldes-Engordany tancaran provisionalment entre el dissabte 28 d'agost i el diumenge 3 d'octubre. Segons han informat des de la corporació comunal, durant el període de tancament els equips d'operaris duran a terme les accions preventives necessàries per mantenir les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, així com tasques de manteniment millores i neteja.

Aquestes actuacions són de caràcter obligatori i requereixen el tancament de les instal·lacions comunals. Des del departament del comú d'Escaldes-Engordany ja s'està informant els usuaris habituals d'aquests serveis, així com les escoles. La corporació ha establert acords amb centres esportius comunals per tal d'oferir un servei de piscina i gimnàs als usuaris habituals mentre duri aquesta aturada. Gràcies als acords, els clients que ho desitgin podran accedir al gimnàs del Centre esportiu dels Serradells (pagant una mensualitat fixada per l'esmentat centre), a la piscina i el gimnàs del Centre esportiu de Sant Julià de Lòria (mantenint la seva tarifa i amb una mensualitat en funció de les vegades que hi vagin al centre). Des del comú d'Escaldes-Engordany també han arribat a un acord amb el Poliesportiu d'Encamp, que obre les portes del seu gimnàs als clients escaldencs mantenint les seves tarifes.

Els usuaris que vulguin beneficiar-se d'aquestes col·laboracions hauran de trucar els centres esportius per fer una reserva, i passar per la piscina de la corporació escaldenca o les oficines del Prat del Roure per actualitzar la seva fitxa.