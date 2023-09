Temperatures màximes de 30 graus el cap de setmana

Andorra la VellaLes temperatures màximes fins al dimarts seran de 30 graus, excepte el diumenge que podran pujar a 31. Segons explica el Servei Meteorològic Nacional, es podria qualificar el cap de setmana com estiuenc, tot i que hi ha menys hores de sol, fet que afavoreix l’amplitud tèrmica entre el dia i la nit. A més, segons apunten les previsions no s’esperen precipitacions durant els pròxims dies.