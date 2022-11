Els temporers continuen enviant currículums a les estacions

Andorra la VellaLa temporada d'hivern comença el 2 de desembre i les estacions no necessiten contractar més treballadors perquè ja tenen les plantilles tancades. Tot i això, continuen arribant currículums per part de temporers, segons ha informat RTVA. El sector de la neu genera directament 2.500 llocs de feina dels quals la meitat són pels treballadors temporals. L'encariment de l'allotjament arreu del país està provocant que molts d'ells no hagin pogut aconseguir un pis i això agreuja les condicions en les quals es troben els emigrants.