Tenint en compte la referència actual (UTC/GMT +1 hora) quin horari preferiries per a tot l’any?

Ja fa temps que s’especula des de les institucions amb posar fi als canvis d’horari durant l’any. Si a la primavera toca avançar el rellotge una hora, a la tardor, concretament aquest cap de setmana -la nit de dissabte a diumenge- s’han de tornar a endarrerir seixanta minuts les agulles dels rellotges. Fa tres anys que l’Eurocambra va elaborar una enquesta per consultar la ciutadania si preferia mantenir tot l’any el mateix horari, i quin dels dos, si el d’estiu o el d’hivern, era el seu preferit. Els resultats van ser clarament favorables -amb un 84%- a l’horari estival, això vol dir, com en els darrers mesos, allargar la claror del sol a les tardes i que al matí es faci de dia més tard. Però aquest clam no ha cristal·litzat encara en una directiva que obligui els estats i per això, un any més, toca adaptar-se a l’horari estacional.