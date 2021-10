Tens previst utilitzar l'aeroport Andorra la Seu?

La companyia aèria Air Nostrum operarà de manera definitiva la ruta entre Andorra i Madrid a partir del 17 de desembre. El preu de sortida base del vol se situaria en els 59 euros, per la qual cosa un trajecte d'anada i tornada es trobaria als volts dels 120 euros. Els horaris de sortida dels vols seran des de Madrid a les 14.30 hores i des de Montferrer a les 16.50 hores. Els dies de vol seran divendres i diumenge i en aquelles dades marcades per grans festivitats, com és el cas de dijous 23 de desembre, l’aerolínia passarà sortida de divendres a dijous.