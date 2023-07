La Tiktoker Carla Dief mostra tots els 'punts selfies' d'Andorra

Andorra la VellaCada vegada és més comú visitar llocs i desitjar prendre’s una foto, però sovint és complicat trobar algú per fer-ho o simplement estar sol en el moment perfecte. Per aquest motiu, Andorra ha instal·lat 35 suports en diversos llocs del país per ajudar als visitants a fer-se fotos sense necessitat de demanar ajuda a ningú.

Aquesta innovadora iniciativa, explicada pels perfils oficials del Principat d’Andorra, ofereix als turistes i locals la possibilitat de col·locar el seu mòbil en aquests suports i activar el temporitzador per capturar el moment desitjat amb facilitat.

Els suports estan estratègicament situats en entorns naturals com el Valle d’Incles o Port Negre, així com en llocs d’interès històric i cultural com Les Bons d’Encamp o Sant Cristòfol d’Anyós a la Massana. També es troben en espectaculars miradors com Roc del Quer a Canillo o Grau de la Llosa a Sorteny.

A més, alguns d’aquests suports es poden trobar en el mateix centre d’Andorra la Vella, com al passeig del riu o la plaça de la Rotonda, permetent als visitants immortalitzar els seus moments a la ciutat.

La notícia s’ha fet viral gràcies a la usuària de Tik Tok, Carla Dief (@carladief), que ha mostrat aquesta curiosa iniciativa andorrana, rebent elogis i agraïments per part dels espectadors.