Tintatge amb tint natural de magrana a Ordino

OrdinoTenyir la roba amb tints naturals. Aquest ha estat el taller titulat 'Colors de tardor' que ha ofert Sara Valls a l'Estudi d'Ordino aquest dissabte a la tarda en el marc dels 'Dissabtes d'Art' que organitza el comú. Al llarg de les quatre hores del taller, els participants han après a fer tot el procés de tintatge. Primer han fet el mordentat, que consisteix aplicar una sal mineral que fa de fixadora del color. A continuació han extret el color de la pell de la magrana, i Valls ha comentat que ha escollit aquesta fruita en referència a la tardor. Finalment, han tenyit la roba i han après a modificar els colors canviant el pH de l'aigua.

"Els tints naturals són molt sensibles als canvis de pH", ha informat Valls, explicant que amb aigua bullent i posant-hi àcid cítric, ferro o carbonat de sodi es poden aconseguir colors més clars, més foscos o més saturats. Pel que fa al material del taller, cada participant disposava d'una peça de roba que ha portat Valls. "Proporciono tot el material i treballem amb trossos petits de roba per a tenyir perquè els processos d'assecatge són molt llargs", ha comentat.

Aquest és el primer taller que ofereix Valls i cada mes n'hi haurà un de diferent on es treballaran diferents tècniques dels tints. Així, el del proper 27 de novembre "ens centrarem a jugar amb l'àcid cítric", ha avançat. Per aquest dissabte, el taller estava limitat a set persones i tenia un cost de 35 anys. Finalment, Valls ha manifestat que els seus tallers són per a totes les edats. Durant aquest mes d'octubre també s'ha celebrat un taller de costura a càrrec de Montse Sabio i una activitat plàstica en família sota el nom 'Vestim nines de paper'.