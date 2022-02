Torna el Carnaval del Pas de la Casa amb un concurs de trineus com a principal novetat

Pas de la CasaEl Pas de la Casa recupera les activitats per aquest Carnaval 2022. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, s'ha mostrat molt satisfeta i contenta de poder "tornar a tenir una programació d'un Carnaval habitual". D'aquesta manera, el gruix dels actes tindran lloc entre el divendres 4 i el diumenge 6 de març, i enguany, el comú i la Comissió de Festes del Pas de la Casa han preparat dues novetats. Per una banda, s'ha organitzat un concurs infantil de 'Carri Trineus', i, per altra banda, també es farà un saló de Carnaval al Centre Esportiu per a la canalla.

En la mateixa línia, el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, qui també ha estat present durant la presentació de la programació que s'ha fet aquest dimarts a l'Oficina de Turisme del Pas de la Casa, ha destacat que la relaxació de les restriccions ha permès que puguin fer tots els actes tradicionals de forma presencial, "com el concurs de disfresses, les rues o les activitats pels nens petits". Tot i així, ha informat que en les activitats en espais serà obligatori l'ús de mascareta FPP2, i ha destacat, que a diferència del Carnaval d'Encamp, no caldrà reserva per cap acte, ja que "no són tan multitudinaris".

Pel que fa a les novetats, el concurs del 'Carri Trineu', consistirà a fer que els participants creïn el seu propi trineu i el posin a prova en un descens preparat ubicat al jardí de neu el divendres 4 de març a les 10 hores. En aquest cas, es jutjarà l'originalitat del trineu, ha explicat el membre de la Comissió de Festes del Pas de la Casa, Ton Ribeiro, afegint que la idea de la prova sorgeix d'un concurs de Red Bull adaptat a la neu. Entre els millors trineus es donaran targetes de regal per anar als comerços de la parròquia. Quant al saló de Carnaval, es farà el mateix divendres a les 16 hores al Centre esportiu, on hi haurà activitats amb inflables, un berenar i el concurs de disfresses infantil.

En aquest sentit, un altre membre de la comissió, Rui Da Costa, ha explicat que tant pel concurs de disfresses infantil com pel d'adults s'haurà de fer una inscripció a la biblioteca o través de les xarxes socials. La infantil es farà el divendres al Centre esportiu i la d'adults es farà el dissabte 5 de març durant el sopar de Carnaval a la Sala de Festes. En tots dos casos, els membres de la comissió valoraran les disfresses més originals, i hi haurà premis des del primer fins al cinquè amb activitats i experiències a la muntanya.

Tot i que la gran majoria d'activitats són el cap de setmana del 4 al 6 de març, el Carnaval arrenca el divendres 25 de febrer a la tarda amb la desfilada i la penjada del Carnestoltes. Da Costa també ha comentat que tant el dissabte 5 com el diumenge 6 a les 7.30 hores hi haurà una despertada amb traques pels carrers del poble, i ha afegit que durant el cap de setmana hi haurà activitats culturals com espectacles infantils i cinema i una gimcana infantil. A més, el dissabte es recupera el dinar popular, i tant el divendres com el dissabte a la nit hi haurà música a la Sala de Festes amb la 'Discopas' el divendres i amb una festa 'Flaix' el dissabte. El Carnaval de la localitat frontera clourà el diumenge a les 19 hores amb la despenjada i la cremada del Carnestoltes.