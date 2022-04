Torna la fira del bestiar d'Ordino

OrdinoOrdino tornarà a celebrar la segona edició de la fira del bestiar els propers 6, 7 i 8 de maig, després que l'any passat es tornés a recuperar després de set dècades d'aturada. La fira es tornarà a celebrar a l'aparcament del Camp de la Tanada, al costat del centre del poble, i tal com va passar l'any passat, també es farà durant els mateixos dies la fira concurs i subhasta nacional de mascles de raça bruna d'Andorra, gràcies al conveni entre la corporació i el Govern.

Pel que fa a la fira, totes les explotacions agràries de la parròquia podran participar en el concurs amb tres seccions bovines, tres d'equines i una d'ovina. El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat d'Ordino, Eduard Betriu, ha explicat, durant la presentació de la fira, que a la parròquia hi ha unes deu explotacions agràries i preveu que "entre set i deu hi estaran presents". Les inscripcions per a la fira s'obren el proper dilluns. Quant a la fira i subhasta nacional, hi haurà tres seccions de braus i es preveu que hi participin entre 10 i 15 braus. En aquest sentit, Betriu ha avançat que enguany la subhasta es farà a mà alçada tal com es feia antigament, i es traurà l'animal del recinte perquè la gent el pugui veure. El concurs serà el dissabte 7 de maig a les 11 hores i el lliurament de premis es farà a les 13 hores. A més, el mateix dissabte, a partir de les 10.30 hores hi tornarà a haver una demostració de xollar ovelles, després de l'èxit que va tenir l'any passat, ha indicat el conseller. Respecte a la tradició ramadera de la parròquia, Betriu ha manifestat que s'està mantenint molt.

El tret de sortida de la fira serà el divendres 6 de maig amb una jornada destinada als més petits tant de les escoles de la parròquia com del país. "Podran visitar la part del bestiar com també l'exposició d'estris que estarà situada a l'Era Rossell", ha explicat la cònsol menor, Eva Choy. L'exposició 'Estris d'una època oblidada' estarà oberta al públic el dissabte entre les 10 i les 20 hores i el diumenge de les 10 a les 18 hores, i se centra a mostrar estris de la llar, ha comentat Choy, qui ha agraït la col·laboració dels veïns d'Ordino per haver cedit els estris d'ús domèstic com escalfallits, planxes de carbó o plats, entre d'altres. A més, dins de l'exposició també es podrà gaudir d'uns tallers de llana per part d'una filadora de l'Arieja, així com un vídeo sobre l'elaboració dels formatges.

Com a novetat d'enguany, el divendres s'inaugurà l'exposició d'encluses 'El Racó del Casi Arajol'. "És un homenatge a la vinculació de la parròquia amb la cultura del ferro", ha especificat la cònsol menor. La inauguració serà a les 17 hores i es trobarà ubicada al carrer dels Cóms de forma permanent, ja que la cessió de les encluses és per 50 anys.

D'altra banda, durant el cap de setmana també hi haurà un mercat de productes artesanals i agroalimentaris pels jardins de la Casa Pairal, pel carrer dels Cóms i pel carrer Major amb una vintena d'expositors. Durant la presentació, Choy també ha volgut destacar les actuacions culturals al voltant de la fira. Així, el dissabte a les 12 hores a l'aparcament del Camp de la Tanada hi haurà una actuació de l'Esbart Les Biroussans de l'Arieja i a les 18 hores, a la plaça Major, els 'Manu and The Vodkas' oferiran un concert. Ja de cara a diumenge, al recinte de la fira, l'esbart Valls del Nord actuaran a les 12 hores i posteriorment serà el torn dels castellers, grallers i tabalers d'Andorra. Finalment, Choy també ha volgut destacar que la fira comptarà amb la presència d'autoritats i representants del parc pirinenc de les tres nacions.