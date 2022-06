Torna l'estiu a la piscina exterior dels Serradells

Andorra la VellaDesprés de tres anys sense activitat, la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells ha tornat a obrir les portes, i ho fa coincidint amb la revetlla de Sant Joan i la Festa del Poble d'Andorra la Vella, que se celebra aquest 24 de juny. Durant tota la jornada d'aquest divendres, l'entrada a la instal·lació és gratuïta i des de la corporació comunal s'han dissenyat, a més, un seguit d'activitats relacionades amb jocs aquàtics amb monitors.

La piscina estarà oberta fins al pròxim 7 de setembre. Fins al 28 d'agost ho farà de les 10.45 a les 19.15 hores, mentre que del 29 d'agost al 7 de setembre, estarà en funcionament de les 10.45 a les 17.15 hores. L'accés és gratuït per als socis del centre i per als infants menors de 3 anys, mentre que l'entrada per als adults és de 6 euros i de 4,5 euros per als menors de 18 anys i majors de 65. També hi ha la possibilitat d'adquirir un abonament de 10 tiquets per 45 euros.

Paral·lelament, cal recordar que els treballs de reconstrucció de la piscina olímpica del centre esportiu ja es troben a la recta final i quedaran enllestits d'aquí a unes setmanes amb la intenció de poder assegurar-ne la reobertura a principi del curs escolar.