Torna a pujar el saldo migratori després de la caiguda que va experimentar per la pandèmia

Andorra la VellaL'any 2021, el saldo migratori d'Andorra amb l'exterior va ser positiu en 1.401 persones, sent un 265,8% superior al de l'any 2020 on el saldo migratori va ser de 383 persones. Aquest saldo migratori recupera els valors anteriors als de la pandèmia. Un total de 3.536 persones provinents d'altres països van establir-se al Principat, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística. Aquesta xifra és un 40,3% superior a la de l'any anterior, quan van arribar 2.520 persones, però similar als anys previs.

Per altra banda, van marxar del país 2.135 persones, pràcticament la mateixa xifra que l'any anterior, quan van marxar 2.137 persones. Per característiques demogràfiques, els que més han migrat són homes, espanyols o d''altres nacionalitats', i amb una edat compresa entre els 20 i els 39 anys.

El saldo migratori per trams d'edat és negatiu en les edats més elevades, el que significa que a partir dels 70 anys han marxat més persones de les que han arribat. El saldo migratori dels andorrans i dels portuguesos continua sent negatiu, i el saldo migratori d'espanyols i 'altres nacionalitats', són els més elevats de totes les nacionalitats.