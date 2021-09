Torna la Vila Medieval laurediana amb espectacles més "estàtics" i prop d'una cinquantena de parades

Sant Julià de LòriaLa Vila Medieval de Sant Julià de Lòria va ser l'únic acte que la corporació laurediana va anul·lar l'any passat a conseqüència de la pandèmia. Amb la millora de la situació sanitària, la parròquia recupera enguany la 18a edició d'aquesta fira, que tindrà lloc del 24 al 26 de setembre. Tot i això, segons ha detallat aquest dijous la cònsol menor, Mireia Codina, per aquest any s'ha dissenyat un programa amb espectacles i concerts "molt més estàtics", deixant de banda els itinerants d'edicions anteriors amb la finalitat d'evitar l'aglomeració de persones. A més, amb la voluntat de dinamitzar la part alta del poble i continuar donant suport als comerciants de la vila, Codina ha anunciat que, coincidint amb la Vila Medieval, tornaran els mercats mensuals al barri de Rocacorba. Hi haurà una seixantena de parades que oferiran productes d'alimentació, roba, calçat i productes d'artesania, entre d'altres.

La inauguració oficial de la Vila Medieval tindrà lloc el divendres 24 a les 18.30 hores. Hi prendran part les autoritats de la parròquia i s'oferirà el Ball de Gegants i Gegantons amenitzat pel grup 'La Sansoni'. Seguidament, hi haurà un concert de música del Pirineu a càrrec d'aquesta mateixa formació. Pel que fa al mercat, s'allargarà des de la plaça Calonge fins a l'església parroquial aproximadament i, enguany, hi haurà quinze parades nacionals -que oferiran productes com mels, melmelades, joieria o cosmètica natural- i una trentena d'internacionals.

A més, gràcies a la recent ampliació de la plaça Major s'aprofitarà per acollir activitats com tallers i oficis. En aquest sentit, divendres hi haurà una demostració de l'ofici d'escloper (de les 17 a les 20 hores); un taller d'encunyar monedes (a partir dels 5 anys), i un darrer de forner (divendres a la tarda i diumenge durant tot el dia). Per tancar el divendres, s'oferirà l'espectacle 'Bestieses' a càrrec d'Els Trobafolls a partir de les 20 hores a la plaça de la Germandat i, a les 21 hores, hi haurà la 'Nit de bruixes i de llegendes sota la llum de la lluna', una activitat a un preu de 2 euros que consisteix a fer una passejada nocturna per la vila mentre s'expliquen aquestes històries.

De cara a dissabte, els actes més destacats són una gimcana per a infants a la plaça Sant Roc (10.30 hores); el concert familiar 'El fabulós viatge de l'Ester i el Domisol', adreçat a un públic d'entre 4 i 8 anys que se celebrarà a l'auditori Claror; jocs de gegants de fusta de temàtica andorrana a la plaça Major; tallers a càrrec de l'Escola d'Art a la plaça de la Germandat (estampació, bols de ceràmica i macramé); animació musical del grup 'La Torna'; un contacontes familiar de llegendes d'Andorra a càrrec de Carol Caubet (12.30 hores a la plaça Major) i un segon sobre 'Bruixes i Bruixots' de la mà d'Assumpta Mercader (auditori Rocafort); un espectacle d'humor anomenat 'Les molt il·lustres' a la plaça Major, i un concert de música d'arrel del Pirineu. Cal destacar, a més, que tant dissabte com diumenge, les entitats culturals de la parròquia representaran la Llegenda de la Dama Blanca d'Auvinyà a la plaça de la Germandat.

Finalment, diumenge es continuarà celebrant durant tot el dia els diferents tallers de treballs manuals, les demostracions d'oficis i les actuacions. A la tarda, però, serà el moment de donar el tret de sortida al torneig de jocs tradicionals. En aquest cas, caldrà inscripció prèvia a l'adreça laurediajove@comusantjulia.ad. Per finalitzar la jornada, la companyia An-danda-ra interpretarà l'espectacle 'Bruixes' a la plaça de la Germandat a partir de les 18 hores. Durant tot el cap de setmana també s'aprofitarà per promocionar les Jornades Europees de Patrimoni, un esdeveniment amb el qual Sant Julià compta amb 32 establiments adherits, que exposaran objectes antics als aparadors. Així mateix, el Museu Fàbrica Reig també obrirà portes de manera gratuïta els tres dies de celebració.