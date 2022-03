Un torneig de pàdel per a joves, activitat principal del projecte MovLav per aquest cap de setmana

Sant Julià de LòriaEl projecte MovLav, impulsat pel comú de Sant Julià de Lòria, portarà a terme el torneig de pàdel de 12 a 15 anys aquest dissabte 19 de març a les instal·lacions del LAUesport de Sant Julià de Lòria de 16 a 19 hores. Seguidament, diumenge 20 de març a les 12 hores, s'efectuarà l'entrega de premis del concurs 7 Intel·ligències múltiples (7IM).

Els organitzadors de Movlav juntament amb la col·laboració del LAUEsport i la Ludoscola de Sant Julià de Lòria, han organitzat un cap de setmana molt divers. Pel que fa al torneig de pàdel, serà una competició en format GrandPrix amb partits de 20 minuts on la parella guanyadora s'emportarà un curs d'un mes de pàdel de la mà de l'espònsor 'Go and Pàdel' i material tècnic de la mà de Joma.

Per una altra banda, el diumenge 20 de març a la Ludoscola de Sant Julià de Lòria a les 12 hores s'efectuarà l'entrega de premis del concurs 7 Intel·ligències múltiples. El concurs, que va començar el dijous 17 de març i s'allarga fins al dissabte 19, es fa a través de l'aplicació Kahoot on s'han de contestar una sèrie de preguntes sobre cultura general. El guanyador del concurs gaudirà d'una entrada familiar a Naturland i un xec de 100 euros per gastar a un comerç de la parròquia. Els dos esdeveniments seran totalment gratuïts i aptes per famílies. Des del comú lauredià recorden que les Olimpíades Culturals de Movlav duraran fins al 29 d'abril.