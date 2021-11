Un torró elaborat amb productes de Sant Julià, novetat de la Fira de Santa Llúcia laurediana

Sant Julià de LòriaEl torró, tal com va passar l'any passat, torna a ser el protagonista de la 37a edició de la Fira de Santa Llúcia, un esdeveniment que se celebrarà del 3 al 5 de desembre a la plaça de la Germandat. La novetat d'enguany, tal com ha revelat durant la presentació la cònsol menor, Mireia Codina, serà la presentació d'un torró elaborat amb productes de Sant Julià de Lòria amb Ratassia de la Carmeta i Mel d'Andorra. De fet, Codina ha manifestat que la idea de fer aquest torró va sorgir l'any passat amb l'empresa Virginias d'Agramunt. "Portem molt temps fent proves i tasts" per finalment tenir aquest torró que és com un postre, ja que porta xocolata, alcohol o fruits secs, ha indicat. A banda, el torró també es podrà trobar als diferents establiments on Virginias ofereix els seus productes.

A més, al llarg del dissabte, la fira estarà centrada en el torró amb la torró experiència, on un mestre torronaire elaborarà en directe l'autèntic torró d'Agramunt. Durant la tarda, també es farà el joc del Catxo amb la subhasta del torró. Al llarg del cap de setmana, "la fira anirà acompanyada de tallers organitzats per part de l'escola d'art" i esdeveniments musicals de la mà d'Andorra Lírica i de la Coral Rocafort, ha informat Codina, remarcant aquesta implicació que les entitats de la parròquia tenen amb el comú.

En la presentació de la fira també ha estat present la tècnica del departament de Turisme, Anna Majoral, qui ha declarat que està adreçada per a tots els públics, però sobretot pels més petits, amb tallers de garlandes, espelmes o galetes, i amb contacontes. Per participar en els tallers, a causa de la pandèmia, caldrà una reserva prèvia, ja que l'aforament serà limitat.

A la plaça de la Germandat, des de divendres a les 16 hores, s'hi podran trobar al voltant d'una trentena de parades centrades en productes alimentaris i artesans de Nadal. De fet, Codina ha informat que aprofitaran l'obertura de la fira el 3 de desembre per fer l'encesa de llums amb "la participació d'uns personatges molt especials". A més, el mateix dia a les 19.15 hores hi haurà un concert de saxo a càrrec de Guillem Tudó amb la col·laboració del jove lauredià Pere González, guanyador de la final del Solo Youth Sax.

Majoral també ha destacat les diferents activitats musicals que hi haurà el diumenge, com el concert de Disney a càrrec d'Andorra Lírica i el concert nadalenc per part de Vibrand en Clau de Soul. Durant el dissabte i el diumenge la fira estarà oberta entre les 10 i les 20 hores. Coincidint amb el pont de la constitució a Espanya, des del comú han ofert als expositors la possibilitat de poder-se quedar més dies a la parròquia.