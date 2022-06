Treballadors espanyols exigeixen que es descongelin els sous

Andorra la VellaProp d'una trentena de treballadors espanyols establerts al Principat s'han concentrat aquest dilluns per sol·licitar que se'ls hi actualitzin els sous, tot manifestant que els tenen congelats des del 2008. La protesta, que s'ha dut a terme en diferents localitzacions com el col·legi María Moliner de la Margineda i davant l'ambaixada espanyola, al carrer Prat de la Creu, s'emmarca en els anomenats 'Lunes negros' que tindran lloc a diferents països del món fins al pròxim 25 de juliol i ha comptat amb la participació d'assalariats del centre educatiu, el consolat, l'ambaixada i la conselleria d'educació.

Tal com ha exposat durant la lectura del manifest la secretària general de la secció d'UGT al país, Rosa María Salas, la congelació dels salaris des de fa tretze anys "és asfixiant", tot recordant que tampoc se'ls hi ha actualitzat l'IPC. Així doncs, l'objectiu de la concentració ha estat que se'ls tingui en compte per no sentir-se "abandonats" per part del ministeri d'Afers Exteriors del país veí del sud i que s'acabi de desenvolupar l'acord de condicions de treball de personal laboral a l'exterior per establir unes funcions clares, unes retribucions justes i homogènies per a totes les categories i centres de l'estat espanyol a l'estranger.