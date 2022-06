El personal del María Moliner i del consolat espanyol es mobilitza pels salaris

Andorra la VellaEl personal laboral exterior del col·legi María Moliner de la Margineda i del consolat espanyol a Andorra han convocat pel dilluns 13 de juny una mobilització per demanar millors condicions laborals. La mobilització, convocada pels sindicats CSIF i UGT, es farà davant del col·legi María Moliner, i s'ha convocat per a tot el personal laboral exterior en el marc dels 'lunes negros'. En aquest sentit, reclamen una actualització retributiva per fer front a la pèrdua de poder adquisitiu pels 13 anys de congelació salarial.

A més, també informen que la mobilització ha de servir per poder avançar en el desenvolupament de l'acord de condicions de treball del personal laboral de l'exterior, per establir una estructura salarial objectiva i implementar una escala de classificació professional, la qual "permeti establir les funcions clares, així com definir retribucions justes i homogènies per totes les categories i centres". Aquestes mobilitzacions en el marc dels 'lunes negros' es porten fent des del 20 de maig i duraran fins al 25 de juliol del 2022 davant de les ambaixades i els centres.