Els treballs de millora de la canalització de l’aigua potable i de la xarxa elèctrica a la Mosquera s'iniciaran dimarts

EncampEl comú d'Encamp iniciarà el pròxim dimarts 8 de febrer els treballs per a la reforma de les canalitzacions de l'aigua potable i de la xarxa elèctrica del carrer de la Mosquera. Les obres implicaran una millor eficiència de la xarxa d'aigua, evitant filtracions i fugues derivades de l'actual, la qual és força antiga. Els treballs formen part del pla de millora i embelliment de l'entorn urbà endegat per la corporació i la previsió és que es desenvolupin des de dimarts vinent fins al 5 de març, aproximadament, i sempre en funció de les condicions climatològiques.

L'execució es dividirà en quatre fases corresponents a quatre trams, per disminuir al màxim possible les afectacions. El trànsit rodat estarà tallat en les diverses zones d'actuació de dilluns a divendres de les 8 a les 18 hores i dissabte de les 8 a les 14 hores. Pel que fa a la fase 1, que compren la cruïlla del carrer Cavallers amb la del carrer de la Mosquera, els treballs es realitzaran del 8 al 12 de febrer. En el tram 2, davant dels edificis número 10 i 12 del carrer de la Mosquera, les obres es faran del 14 de febrer al 18 de febrer.

En relació amb la fase 3, compresa entre l'edifici número 9 del carrer de la Mosquera fins al carrer dels Cavallers, s'hi treballarà del 21 al 26 de febrer. Finalment, l'última fase, la 4, que va des de l'edifici número 9 del carrer de la Mosquera al carrer de Sant Miquel, estarà en obres des de l'1 fins al 5 de març.

Des del comú informen que una vegada finalitzin els treballs esmentats, es procedirà a asfaltar de nou la via de la Mosquera, així com el carrer de Sant Miquel. Es calcula que la pavimentació es farà del 7 a l'11 de març i durant la setmana prèvia s'informarà dels horaris previstos pel que fa als talls de circulació.

Per a qualsevol dubte o aclariment es pot contactar amb el departament d'Infraestructures i Manteniment encampadà trucant al 873 200, per correu electrònic a viapublica@encamp.ad o per WhatsApp al 643 200.