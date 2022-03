Una trentena d'activitats a la Llacuna per la Setmana de la Creativitat

Andorra la VellaL'escola d'art, l'Institut de música i l'Aula de teatre i dansa ubicades al Centre Cultural la Llacuna duran a terme una jornada de portes obertes al llarg de la setmana que vinent per celebrar la Setmana de la Creativitat (del 4 al 7 d'abril) i mostrar la gran varietat d'activitats que es realitzen als diferents espais. Amb aquesta voluntat, a partir de dilluns s'ofereix un programa amb prop de trenta propostes que inclouen les diverses disciplines artístiques amb l'objectiu que el públic experimenti en aquelles que els resulten més interessants.

Així doncs, entre d'altres, hi haurà tallers per fer un tastet al món de la joieria, una passarel·la de moda amb dissenys creats pels alumnes de plàstica i inspirats en l'Escola de La Bauhaus, conferències sobre música, classes per descobrir el funcionament d'un laboratori fotogràfic i revelar com es feia abans de l'arribada del digital, tallers de teatre per a infants i per a joves, dansa, activitats per fer ceràmica i estampació sobre paper, tastets per aprendre la tècnica de l'aquarel·la, classes per descobrir el Txalaparta, un instrument de percussió tradicional d'Euskadi i Navarra, i la projecció del film Birdman.

Del programa també destaca el col·loqui Models formatius en la pedagogia teatral: eines per a l'oci, la pedagogia, la transformació, la inclusió..., a càrrec dels actors Jaume Belló, Joan Hernández, Joel Pla i Irina Robles, que explicaran els seus coneixements i experiències en diferents àmbits de la pedagogia teatral, la pràctica terapèutica i d'inclusió social. La xerrada tindrà lloc dilluns vinent a les 19.30 hores a la sala d'actes de la Llacuna.

Fora de les aules també s'ha previst la representació de micro teatre d''Aquest sol, hi és per a tots?' amb Núria Bonet, Martí Costa i Elena Santiago al terra de la Llacuna el dimarts 5 a les 20 hores. Des del comú informen que en cas que plogués es duria a terme a la sala d'actes del centre cultural. També hi haurà una dinàmica al carrer per animar els joves de 12 a 16 anys a pintar amb cavallet (dijous 7 de les 18 a les 20 hores a la plaça Guillemó, o a la sala d'actes de la Llacuna en cas de mal temps).

Aquest és el sisè curs que l'equip de docents impulsa l'esdeveniment, que commemora el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació que va declarar l'Organització de les Nacions Unides per a cada 21 d'abril, i que té per objectiu donar a conèixer les instal·lacions i l'oferta formativa de les escoles artístiques.