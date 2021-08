Una trentena de participants al ral·li sorpresa d'Encamp

EncampUna trentena de joves han participat aquesta tarda al tradicional ral·li sorpresa en el marc de la festa major d'Encamp. Dividits en equips de quatre i vinc persones, els participants han hagut d'anar superant set proves distribuïdes pels llocs més emblemàtics de la parròquia, com la plaça del Consell i la dels Arínsols, davant de l'escola francesa, al petit camp de futbol situat davant del Complex Esportiu i Sociocultural encampadà, davant de l'escola bressol i darrere del Prat del Baró.

Tal com ha explicat un dels membres de la comissió de festes, Nelson Damas, aquest any els organitzadors han decidit dispersar les proves per evitar aglomeracions i així prevenir la propagació del coronavirus entre els concursants. Tanmateix, la pandèmia no ha evitat que els joves s'ho passessin d'allò més bé amb les activitats que els havien organitzat. Els diferents equips han donat el tret de sortida a la gimcana a les quatre de la tarda amb la cerca dels objectes de la llista de la compra, entre els quals hi havia un kit de submarinisme, una disfressa i un antifaç. Tot seguit, a dos quarts de sis, havien de situar-se cadascú a la primera prova que els hi tocava.

La festa major continua aquesta nit amb el grup Hashtag, que amenitzarà la celebració amb música i ball. Diumenge, dia de la Mare de Déu d'Agost, se celebrarà la tradicional missa a les dotze del migdia a l'església de Sant Eulàlia i a les 13 hores, a casa comuna, es durà a terme l'homenatge als padrins i padrines més grans de la parròquia. Durant tot el dia hi haurà activitats aquàtiques amb inflables al passeig de l'Alguer i jocs de fusta relacionats amb Andorra, a la plaça dels Arínsols.

El comú d'Encamp recorda que totes les activitats estaran perimetrades i per tant, en la zona delimitada, és obligatòria la mascareta en tot moment. Està prohibit menjar, beure o fumar a dins d'aquestes zones senyalitzades, entre altres mesures de seguretat.