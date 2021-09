Una trentena de persones celebren la diada de la Mare de Déu de l'Oratori

EncampUna trentena de persones s'han reunit aquest dissabte al matí a l'adoratori situat al camí vell d'Encamp cap a Meritxell, situat a les Bons, per celebrar la diada de la Mare de Déu de l'Oratori. A la celebració també hi ha assistit la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, el conseller major encampadà, Xavier Fernández, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.

La diada, que té lloc el primer dissabte del mes de setembre, s'ha iniciat a les onze del matí amb la pregària a la Mare de Déu, oficiada pel mossèn Antoni Elvira, ha continuat amb la tradicional cantada dels gojos marians i ha clos amb l'ofrena floral a l'adoratori per part dels més petits de la parròquia i, com a novetat, la lectura d'un poema per part d'una ciutadana de la vila de les Bons, Marta Deu. "Ens ha agradat molt que aquest any l'hagi pogut compartir la dedicació a la Mare de Déu amb tots nosaltres", ha indicat Mas.

La cònsol ha exposat que la diada és "molt especial" pels encampadans perquè suposa el preludi de la festivitat de Meritxell i es du a terme al tradicional camí que condueix de la vila d'Encamp a Meritxell. A més, ha assenyalat que aquest any, donada la millora de la situació sanitària arran de la irrupció de la Covid, no s'ha limitat l'afluència a l'acte i ha destacat que tot i "estar a l'aire lliure, tothom ha portat la mascareta posada".