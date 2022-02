Tret de sortida al Carnaval arreu del país amb les rues infantils

Els infants d'arreu del país han donat aquest divendres el tret de sortida a les festes i activitats de Carnaval. D'aquesta manera, els alumnes de primària d’Ordino, de l’escola Andorrana i Francesa, han omplert aquest divendres el carrer i la plaça Major per celebrar el Carnestoltes amb la recuperació de la tradicional rua. Aproximadament 500 infants d'entre sis i deu anys han desfilat a la Rua de Carnaval, organitzada amb col·laboració del comú, on no ha faltat una animació amb cavallets de mar gegants i percussionistes.

L'esdeveniment ha començat a les deu del matí amb la desfilada per classes i disfresses temàtiques. Els cònsols de la parròquia, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, han baixat a veure els infants que des de feia dos anys no podien celebrar el Carnestoltes al carrer amb motiu de la irrupció de la pandèmia. El carrer i la plaça s’han omplert també de mares i pares que no s’han volgut perdre aquest moment.

Cercavila infantil a Sant Julià de Lòria

Sant Julià de Lòria ha iniciat el Carnaval amb la Cercavila de les escoles de la parròquia. Els alumnes han tenyit els carrers d'humor i de diversió disfressats amb l'animació de 'La Família Gordini' i el grup de batucada 'Tokem x Tu'. L'activitat s'ha iniciat a les 10.30 hores i els infants han recorregut diferents punts de la vila en una cercavila amb sortida i arribada als centres escolars.

El Carnaval continuarà aquest dissabte amb una gimcana infantil i juvenil i a les 19 hores hi haurà una Cercavila amb la presència de la Bruixa Tecla a càrrec de la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria. Diumenge a les 18.30 hores se celebrarà la Gran Rua i dilluns es tancaran els actes amb la despenjada, el judici i la cremada del Carnestoltes.